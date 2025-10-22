Strabag-ügy: Lázár nekiment az M5-ös autópályát kezelő cégnek

Miután a Strabag nem teljesítette a Lázár János közlekedési és építési miniszter ultimátumában megszabott október 31-es határidőt az M30-as autópálya hibáinak kijavítására, a Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) újabb lépésre szánta el magát.

A STRABAG-nál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán

– ezzel indul az ÉKM közleménye, amelyben bejelentik:

a kormánynak nem áll szándékában, hogy meghosszabbítsa a M5-ös autópályát kezelő társaság koncessziós szerződését, amely 2031-ben járt le,

sőt a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja,

illetve Lázár János közlekedési és építési miniszter rendkívüli auditot rendel el a vállalattal szemben.

„A 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre. Természetesen a Kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie! Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter ma elrendelte” – olvasható a tárca közleményében. A rendkívüli auditot ugyanitt úgy indokolják: „felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során”.

A STRABAG-nak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt!

– üzente meg a nagy múltú építőipari cégnek Lázár tárcája.

Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. feladata a múlt század kilencvenes éveitől kezdve az M5-ös autópálya építése, finanszírozása, működtetése és fenntartása. A 35 éves koncessziós szerződés 2031-ben jár le.

Mint a 24.hu februárban megírta, az M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető részét tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti részét lezárták. A helyszínen áldatlan állapotok uralkodnak, a forgalom a régi 3-as főútra zúdul. A lezárás oka, hogy az autópályán hiba keletkezett: megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út. Bár a lezárás 2024 eleje óta tart, a repedés sokkal régebbi.

Lázár ezt követően ultimátumot adott az osztrák gyökerű Strabagnak, melynek értelmében, amíg nem javítja ki az M30-as autópályán keletkezett hibát, addig a vállalattal nem írnak alá új szerződést. Akkor arról beszélt, hogy februárban megkezdik a munkálatokat és október 31-e a határidő a javításra, amelynek 4–5 milliárd forintos költsége a Strabagot terheli. Ezt a szakaszt ugyanakkor nem a Strabag, hanem a francia tulajdonú Colas építette, de az ÉKM nem kommunikált semmit azzal kapcsolatban, hogy miért kell felújítani a 2021-ben átadott részt, miért kellett tetézni a környező településeken a közlekedési káoszt.