„Átbasztak minket” – vallotta be Lázár János, aki szerint túl naivak voltak az M30-as ügyében

„ Strabag átbaszott bennünket” – mondta friss bejelentkezésében Lázár János.

A 24.hu már februárban megírta, az M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető részét tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti részét lezárták. A helyszínen áldatlan állapotok uralkodnak, a forgalom a régi 3-as főútra zúdul. A lezárás oka, hogy az autópályán hiba keletkezett: megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út. Bár a lezárás 2024 eleje óta tart, a repedés sokkal régebbi. Lázár ezt követően ultimátumot adott az osztrák gyökerű Strabagnak, melynek értelmében, amíg nem javítja ki az M30-as autópályán keletkezett hibát, addig a vállalattal nem írnak alá új szerződést. Akkor arról beszélt, hogy februárban megkezdik a munkálatokat és október 31-e a határidő a javításra, amelynek 4–5 milliárd forintos költsége a Strabagot terheli. Ezt a szakaszt ugyanakkor nem a Strabag, hanem a francia tulajdonú Colas építette, de az ÉKM nem kommunikált semmit azzal kapcsolatban, hogy miért kell felújítani a 2021-ben átadott részt, miért kellett tetézni a környező településeken a közlekedési káoszt.

Mostani videójában azt mondta az építés és közlekedésügyi miniszter, hogy október vége után is le lesz az M30-as lezárva, mert a korábbi kivitelező – a Strabag – a megsüllyedt autópályát nem javítja ki. „Naivak voltunk” – állította Lázár, amiért hittek a Strabag ígéreteinek. Szerinte az osztrák cég „szórakozik, megszívatja a választókat, csuklóztatja a kormányt.” Lázár szerint a cég a nagyobb profit miatt kispórolta az anyagot a sztrádából. „Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mit jelent az”, ha valaki szórakozik a magyar kormánnyal, „vagy velem” – mondta Lázár, aki hozzátette: dolgoznak rajta éjjel-nappal, hogy kitapossák a Strabagból a javítást.