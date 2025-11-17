Keményen üzent Lázár János Mészáros Lőrinc vasúti cégének: semmiben sem tesznek kivételt

Az ügy előzménye, hogy Mészáros Lőrinc cége, a V-Híd Zrt. megtámadta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által kiírt tendert, amelyben a Gubacsi vasúti híd (és a kapcsolódó létesítmények) 26,5 milliárd forintra becsült kivitelezéséhez kerestek vállalkozót. A V-Híd többek között a 10 százalékban maximalizált nyereséghányadot kifogásolta és a teljes alvállalkozói láncolat ellenőrizhetőségét is jogsértőnek vélte – ezeket a kifogásokat azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította.

Hétfőn délelőtt Lázár János az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén saját, a közbeszerzési törvény szigorítását célzó módosító javaslatát magyarázta. Az eseményen a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, állami beruházásokon – így többek között a Budapest–Belgrád vasútvonalon is – dolgozó V-Híddal összefüggésben is érdekes kijelentést tett. Az ülés végén Lázár a HVG kérdésére megerősítette:

vannak bizonyos feltételek az állami beruházásoknál, amelyeket minden pályázónak, kivitelezőnek be kell tartani, és ezeket be is tartatják, még a V-Híddal is, ha pedig ezeket a Mészáros-cég nem hajlandó elfogadni, akkor kizárhatják a beruházásokból.

Lázár kifejtette: „A minisztériumnak az a politikája beruházóként, hogy aki dolgozik az államnak, az 10 százaléknál többet nem kereshet. Ezt a V-Híd vitatja, nem fogadja el, ezért a vele fönnálló viszonyainkat peresíti, és ezt a tételt folyamatosan vitatni kívánja a jövőben. Nem akarja továbbá megmutatni az alvállalkozói és szub-alvállalkozói szerződéseket.”

A közlekedési miniszter megismételte: „Mi minden szerződést jóvá akarunk hagyni, amit ő köt, látni akarjuk, hogy ki mennyit keres az államon. Ez egy vita a V-Híddal, senkinek nem fogunk engedni, a V-Híd sem kereshet többet, mint bárki más Magyarországon.”

Úgy fogalmazott: „Előfordulhat, hogy kizárjuk az állami beruházásokból, ha ez a jogvita fennmarad, és akkor a V-Híd nem fog tudni a vasútépítésekben részt venni. Ha ő nem fogadja el, hogy 10 százalékot kereshet, és nem hajlandó betekintést engedni a számaiba, akkor nyilván nem fog vasutat építeni Magyarországon.”