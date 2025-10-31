budapest airport zrt.guller zoltánkárpáti péter györgyközbeszerzési tanácsadó
Gazdaság

Lázár közbeszerzési mágusa érkezett az ezermilliárdos beruházásra készülő Budapest Airport igazgatóságába

admin Vitéz F. Ibolya
2025. 10. 31. 09:25
Kárpáti Péter György októbertől a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. vezető testületének tagja lett. A közbeszerzési tanácsadóként ismert vállalkozó csillaga együtt emelkedett Lázár János jelenlegi építési és közlekedési miniszterével, karrierjük összeért már Hódmezővásárhelyen, az Elios-ügyben is, majd később a Miniszterelnöki Hivatalban is.

Október elsejétől új tagot neveztek ki a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. igazgatóságába: Kárpáti Péter György érkezett, miután lemondott Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára. A változás a cég alapító határozatából derül ki, amit egyébként Antal Ferenc írt alá, mint az alapító Airport Hungary Tanácsadó Kft. ügyvezetője.

A repülőtérüzemeltető a magyar állam kiemelten kezelt, stratégiai befektetése, amelynek megvásárlása minden előzetes várakozásnál drágább volt, a 3,1 milliárd euró vételár mellett 1,44 milliárd euró hitelt kellett átvállalni. A 80 százalékos állami tulajdonszerzés (20 százalékot a francia Vinci Airports S.A.S. vett meg) után rögvest lecserélték az igazgatóságot. Mint megírtuk, bekerült a miniszterelnök előénekeseként emlegetett Parragh László és a Rogán Antal embereként számon tartott Guller Zoltán is. Ők a helyükön maradtak, de más fronton veszítettek súlyukból. Parragh őrzi a pozícióját a Mol Nyrt., illetve a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. igazgatóságában, és az Eximbank Zrt. felügyelőbizottságában, iparkamarai elnökségének megszűnése után azonban kikopott az a kamarai cégbirodalomból. Guller pedig a Rogán-Nagy Márton osztozkodás közben távozott a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. éléről és már az időközben One-ra átkeresztelt Vodafone igazgatósági tagsága sincs meg.

Szajki Bálint / 24.hu A budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2022. augusztus 18-án.

A milliárdok továbbra is röpködnek Ferihegy körül, a héten jelentett be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen összesen 2,5 milliárd eurónyi fejlesztést. A repülőtér új termináljának, illetve a vasúti összeköttetés kiépítéséről és a közúti kapcsolat rendezéséről van szó. Az óriásberuházások készülnek, ilyen körülmények között érkezezett Kárpáti Péter György az igazgatóságba.

Kárpáti Ész-Ker nevű közbeszerzési tanácsadó cégével futott be óriási karriert azokban az években,

