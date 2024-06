Megvannak a Budapest Airport új vezetői, Parragh László is bekerül az igazgatóságba

Június 6-án jelentette be a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy az állam „visszaszerezte” a Budapest Airport Zrt.-t, és még aznap döntöttek az igazgatóság és a felügyelőbizottsági tagok cseréjéről is – derül ki a cégiratokból.

Mint megírtuk, a Budapest Airport Zrt.-ben 80 százalékos részvénycsomagot szerzett a magyar állam – a nagybevásárlásait intéző Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül –, és 20 százalékos pakettet vett a társul választott francia Vinci Airports. Az utóbbi feketeöves szakmai befektetőnek számít, több mint 70 repülőteret üzemeltet 14 országban, ez a cég üzemelteti ezentúl a ferihegyi légibázist is. Az ügyletben a vételár 3,1 milliárd euró, az átvállalt hitel 1,44 milliárd euró – ebből azt számoltuk ki, hogy az állam összességében 1400 forintért jutott a repülőtér-üzemeltetőhöz.

A bejelentéssel szinte egy időben Budapest Airport teljes igazgatósága és felügyelőbizottsága lemondott, a testületek új összeállításáról pedig megszületett a döntés alapítói határozat formájában. Cikkünk írásakor az új tagok még bejegyzés alatt álltak, de a cégbíróságnak már leadták a változásbejegyzési kérelmet. Az igazgatóságba a Corvinus delegáltjai:

Lóga Máté,

Antal Ferenc,

Parragh László

és Guller Zoltán.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke – magánérdekeltségein kívül – egész kis cégbirodalmat épített ki az iparkamara köré, és olyan fontos pozícióra is érdemesnek találták, mint a Mol Nyrt. igazgatósági tagsága. Ott a tiszteletdíjat tekintve lepipálta még Magyarország második leggazdagabb emberét, Csányi Sándor OTP-vezért is.

Guller Zoltán, a Magyar Turizmus Ügynökség Zrt. igazgatósági elnöke egy ideje már nemcsak a turizmusban oszthatja a milliárdokat a NER-holdudvar vállalkozásainak, hanem az informatikában is kulcspozíciót tölt be, a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. vezérigazgatója. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter Gullert egy időre miniszteri biztossá is kinevezte, és a Rogán-bizalmasokkal tűzdelt Vodafone Magyarország Zrt. igazgatóságába is bekerült.

Az igazgatóság elnöke Lóga Máté, a nemzetgazdasági minisztérium gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára lesz. Lóga korábban a jegybankban és a Miniszterelnöki Kabinetirodán is megfordult. Antal Ferenc, a nemzetgazdasági minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára, őt a magánszférából igazolták, korábban megjárta a legnagyobb tanácsadó cégeket, dolgozott a KPMG-nél, az EY és a Deloitte kötelékében is.

A Vinci Airports egy tagot delegált az igazgatóságba, Emmanuel Robert Menanteau a Vinci honlapja alapján hosszú ideje a légiiparban tevékenykedő szakember, a csoporton belüli munkamegosztásban az Egyesült Államok, Észak- és Kelet-Európa, valamint Délkelet-Ázsia területért felelős igazgató.

A felügyelőbizottságba a franciák delegáltja Rémi Guy Ferdinand Maumon-Falcon de Longevialle, aki 2018 óta a Vinci Airports pénzügyi igazgatója, korábban, a közel-keleti és közép-ázsiai régió projektigazgatójaként több repülőtér-felvásárlási projektet irányított. Az állam képviselői a felügyelőbizottságban Torzsa Andrea, a Corvinus Zrt. vezérigazgatója, Túri Anikó a nemzetgazdasági minisztérium közigazgatási államtitkára és Szabó-Szombati Tibor ügyvéd.