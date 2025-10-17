akkumulátorgyártáscatlcontemporary amperex technologysamsung sdi zrt.
Gazdaság

170 milliárd forint ömlik ázsiai tőzsdékről a magyar akkumulátorgyárakba

Adrián Zoltán / 24.hu
A debreceni CATL-gyár 2025. október 14-én.
admin Vitéz F. Ibolya
2025. 10. 17. 15:36
Miközben lesújtó adatok érkeznek a hazai akkumulátorgyártás visszaeséséről, azért a gyárépítés, illetve kapacitásbővítés nem állt le. A már évek óta termelő gödi Samsung, illetve a még csak a tesztüzemre készülő debreceni CATL óriási összegekkel folytatja a beruházásait – ez látszik a napokban bejegyzett tőkeemelésekből.

Cudarul áll a magyar ipar, 7,3 százalék a termelés visszaesése az egy évvel korábbihoz képest, és ezen belül még az átlagnál is jobban, 10,1 százalékkal zsugorodott az akkumulátor- és szárazelemgyártás. A KSH legfrissebb, augusztusi adatai újabb szűk esztendőt jeleznek a magyarországi akkumulátorgyártók számára, amelyek piaci helyzetét tavaly év végén úgy lehetett összefoglalni, hogy a bőkezű állami támogatásokkal Magyarországra édesgetett ázsiai akkumulátorgyárak

  • félgőzzel termelnek,
  • tízmilliárdos veszteségeket könyveltek el,
  • az új gyárak építése a tervezettnél vontatottabban halad,
  • az elektromos járművek piacán pedig csak közép-, illetve hosszútávon számítanak fellendülésre.

A Gödön működő koreai Samsung SDI Zrt. a durva visszaesés közepette 300 millió euró, közel 120 milliárd forint tőkeemelést jegyeztetett be a cégbírósággal október elején, így 1,039 millióról 1,339 millió euróra nőtt az alaptőkéje.

Ez az előző évekhez képest nagyobb lépés, eddig alkalmanként 150-200 milliós adagokban érkeztek a tőkeinjekciók. Emailben küldött kérdéseinkre nem reagáltak, de májusban már volt hír arról, hogy Samsung SDI kitalálta, hogyan finanszírozza a tervezett fejlesztéseit. Koreában új tőzsdei részvények kibocsátására került sor, és a befolyó pénz egy részét a gödi beruházásra szánták. A hatalmas üzem további bővítéséről – ahogy emlegetni szokták –, a harmadik gyár építéséről van szó.

