Magyar Péter válasza a Lázár János által belengetett 14. havi nyugdíjra: hazugság

A milliárdos Lázár János most épp 14. havi nyugdíjról hazudik, miközben egymillió nyugdíjast löktek Orbánnal mélyszegénységbe – kommentálta Magyar Péter az építési és közlekedési miniszter bejelentését, miszerint 14. havi nyugdíjjal javítaná a kormány a kisnyugdíjasok helyzetét. Hozzátette, 2010 óta ötszörösére nőtt a létminimum alatt élő nyugdíjasok száma. Valamint, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt majd egymillió nyugdíjasnak elfogy a pénze a hónap 20. napja után, és 1000 forintja sincs naponta élelmiszerre, választania kell a gyógyszer és az élelmiszer között.

Mit tesz a választásokhoz közeledve a pánikban lévő kormány? 14. havi nyugdíjról kezd el hazudni. Nem a létminimum alatt élőknek, nem a 140 ezer forint alatti nyugdíjban részesülőknek akar érdemi segítséget adni, hanem az egymilliós nyugdíjat felvevőknek ígér 14. havi nyugdíjat – értékelte a bejelentést Magyar.

Mint emlékeztetett rá, a Tisza már korábban ismertette, hogyan fog rekord-nyugdíjemelést adni a félmillió nyugdíjasnak és hogyan segít 2 millió 200 ezer nyugdíjasnak. A Tisza nyugdíjterveiről is írtunk, melyeket volt, aki úgy értékelt, hogy ez felér egy 14. havi nyugdíjjal.

Magyar Péter leszögezte, hogy a Tisza-kormány amellett, hogy megtartja a 13. havi nyugdíjat, maximum 200 ezer forintos SZÉP-kártyát ad a nyugdíjasoknak élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre. Ez egymillió nyugdíjasnak több mint a 14. havi nyugdíj lenne, de egy jelenleg 80 ezer forint nyugdíjban részesülőnek plusz 2,5 havi nyugdíj. És emellett 120 ezer forintra emeli az ez alatti nyugellátásban részesülők nyugdíját. Ez több százezer embernek 50 százalékos nyugdíjemelést is jelent. És jelentősen emelik a 140 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők nyugellátását – sorolta.

Szerinte az alacsony nyugdíjban részesülő százezreknek Lázár szinte semmit nem adna, de a havi egymillió forintot bezsebelő régi elvtársak plusz egymilliót kapnának.

És, ahogy ő látja, a Tisza terveivel a nyugdíjasok 97 százaléka jelentős segítségben fog részesülni, a nyugdíjasok jelentős része több havi plusz pénzhez fog jutni, míg a fideszes hazugságokkal megint csak a leggazdagabb néhány ezer ember járna jól.

Farkas András nyugdíjszakértő véleményét itt olvashatja, Juhász Lászlóét (nyugdíjas szervezeti vezető) pedig itt. Ők egyébként nem voltak maradéktalanul elégedettek a legnagyobb ellenzéki párt nyugdíjrendezésével.

Idén februárban írtunk róla, hogy a kormányzati választás előtti osztogatás akár 14. havi nyugdíjat is hozhat. A Fidesz egyébként már 2006-ban (ellenzékből) kampányolt a 14. havi nyugdíj mellett, de azóta még nem jutottak el a megvalósításig.

Farkas András szerint megvalósítható a kormány 14. havi nyugdíjra vonatkozó terve, ha ezt akarják, de ő egy kicsit másképp csinálná, hogy valóban javuljon a kisnyugdíjasok helyzete.