Novemberi nyugdíjkorrekció: háromszor több pénzhez jut egy “szupernyugdíjas”, mint egy átlagos

Az 1,6 százalékos mértékű novemberi nyugdíjemelést szeptember 17-én jelentették be, a hivatalos rendelet megjelenése csak szeptember 25-e után várható, ha lezárult a rendelettervezet társadalmi egyeztetése.

Az 2025-ös év eleji nyugdíjemelés 3,2% volt, ezt korrigálják most 1,6%-kal: ugyanis év elején még a kormány 3,2 százalékos inflációval számolt a 2025-ös év egészére, mostanra azonban úgy látszik, magasabb lesz az éves infláció. A KSH által szeptember elején közzétett utolsó friss inflációs adatok alapján a január–augusztus időszakban 4,7% volt az általános infláció, viszont a nyugdíjas infláció magasabb: 4,8% – összegeznek a portálon.

Kevés nyugdíjas kap sokat és sokan kapnak keveset

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idei adatsorából kiderült, hogy 2025 júliusában 2 millió 398,5 ezer fő részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban – ebből 1 millió 996,1 ezer fő öregségi nyugdíjban -, az öregségi nyugdíj átlagösszege pedig 244 990 forint/hó volt.

Azt azonban, hogy a járandóságuk alapján hány nyugdíjas tartozik az egyes jövedelmi sávokhoz, nem közli havi bontásban a KSH. Amit lehet tudni, hogy 2025 elején

az öregségi nyugdíjasok 56%-ának volt 200 ezer forint felett az ellátása

24%-nak a járandósága meghaladta a 300 ezer forintot.

Tovább emelkedett a “szupernyugdíjasok” aránya is, akiknek 500 ezer forint feletti nyugdíj jár: 2025. januárra közel 75 ezerre nőtt a számuk. Arányuk pedig az összes öregségi nyugdíjashoz képest 2,9%-ról 3,7%-ra emelkedett.

2024-ről 2025-re a 600 ezer forintos sávban történt arányaiban az egyik legnagyobb növekedés is: 33%-kal többen, közel 32 ezren kapnak ekkora havi járandóságot.

Mekkora különbségeket okoz az egyes nyugdíjsávok tükrében a jelenleg százalékos nyugdíjemelési rendszer?

A 600 ezer forintnál magasabb nyugdíjat kapók legalább 9 600 forint emelésre számíthatnak novembertől havonta és legalább 105 600 forintos egyösszegű kompenzáció is megilleti őket.

Azonban van például 204 ezer nyugdíjas, akinek a nyugdíja eleve 180-200 ezer forint havonta, az emelés számukra 2880-3200 forintos összeget jelent majd és maximum 35 200 forintos kompenzációt kaphatnak. Ehhez a jövedelmi sávhoz tartozik a legtöbb nyugdíjas.

A Tisza-párt elnöke kedden bejelentette, hogy az egyik ajánlatuk a nyugdíjasok számára a differenciált nyugdíjemelés lenne. Magyar Péter ígérete szerint a kisebb nyugdíjakat nagyobb ütemben, a nagyobb nyugdíjakat kisebb ütemben emelnék, vagyis igazságosabbá tennék a jelenlegi rendszert.