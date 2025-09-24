444: Szalay-Bobrovniczky által vezetett cégnek is dolgozott Káncz Csaba, akit a kormány a brit titkosszolgálattal hozott összefüggésbe

Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád voltak az ügyvezetői annak cégnek, amelynek 2008 tavaszától alkalmazottja volt a kormány által most kémként beállított Káncz Csaba – írja a 444.

Idézik a Napi Gazdaság 2009-es cikkét, amely szerint Káncz Japánban szerzett posztgraduális fokozatot, majd 1994 és 1996 között a budapesti japán nagykövetségnek nyújtott gazdasági tanácsokat. Ezt követően, ahogy arról a 24.hu is beszámolt, 1996 és 2008 között a budapesti brit nagykövetség gazdasági-politikai főtanácsadója volt.

A brit nagykövetségi munka után Káncz jobboldali üzleti köröknek is dolgozott. 2008 májusától a 2015-ben felszámolt Adriatiq Islands Groupnál vezetett tanácsadói csapatot, amely ekkor az Orbán családdal távoli rokonságban álló Vitézy Tamás érdekeltségébe tartozott,

ügyvezetői között pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád szerepeltek. Később Káncz a Magyar Pályázatkészítő Iroda (Mapi) Zrt.-nél kormányzati kapcsolati igazgatói pozíciót töltött be.

A szerdán közzétett minisztériumi jelentés azt állította, hogy 2012 és 2016 között Káncz bankszámlájára 12 alkalommal érkeztek utalások egy brit hírszerzők által alapított üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozástól. Ebben az időszakban Káncz szabadúszó tanácsadóként dolgozott, 2014-től pedig a Privátbankár oldalára írt elemzéseket.

A jelentés kiemelte, hogy 2015–2017 között (megszakításokkal) a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének tanácsadójaként zárt üléseken is részt vett, ugyanakkor 2016-os jegyzőkönyvek szerint az LMP szakértőjeként szerepelt. Az átvilágítás mikéntje nem tisztázott, tekintettel a felmerült brit titkosszolgálati kapcsolatra.

Káncz a Telexnek elismerte, hogy szerződésben állt a brit üzleti hírszerző céggel, de állítása szerint nem tudott az MI6-hez való kapcsolatról.

