„Nem kérdezték meg tőlem, hogy van-e konkrét bizonyítékom” – nyilatkozta a Telexnek Káncz Csaba újságíró, aki név szerint szerepel a jelentésben, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter a Szőlő utcai javítóintézet körüli büntetőügyről készített a kormánynak.

Tuzson jelentésében megemlítik, hogy Káncz Csaba József szeptember 13-án egy Facebook bejegyzésben „tényekkel alá nem támasztott állításokkal” utal Juhász Péter Pálnak, a javítóintézet büntetőeljárás alatt lévő volt igazgatójának „politikai kapcsolataira és tevékenységére”.

A jelentés szerint a rendőrség tanúként kihallgatta Kánczot, aki azt állította, hogy nem rendelkezik konkrét bizonyítékokkal. Arról, hogy honnan van információja, azt mondta, hogy „egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja” mondta el neki. Az illetőt viszont arra hivatkozva nem akarta megnevezni, hogy ő a Privátbankár.hu újságírója. A jelentés azt is írja, hogy Káncz Csaba nem újságíróként, hanem magánszemélyként közölte az állítását a közösségi oldalán.

Káncz a lapnak ezzel kapcsolatban most azt állította, hogy nem kérdezték meg tőle, van-e konkrét bizonyítéka vagy nincs.

A jelentésben szerepel, hogy Káncz Csaba 1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségén volt gazdasági tanácsos. 2015 és 2017 között aztán a parlament Nemzetbiztonsági Bizottság akkori elnökének, az MSZP-s Molnár Zsoltnak a tanácsadójaként zárt üléseken is rendszeresen részt vett. 2016-ban a magyar hatóságok vizsgálták Káncz bankszámláját, amely során észrevették, hogy 2012 és 2016 között 12 alkalommal pénzt kapott egy üzleti hírszerzéssel foglalkozó cégtől, amelyet a brit hírszerzés volt munkatársai alapítottak.

Káncz megdöbbent, amikor a Telex szembesítette ezzel, és azt mondta, fogalma sem volt arról, hogy a cég, amellyel szerződésben áll, az MI6-hez köthető, feltehetően egy fedőcég. Hozzátette, hogy tudomása szerint az egy üzleti konzultáns vállalkozás volt.