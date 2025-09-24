Jámbor András: A Szőlő utcai ügyről készült jelentés egy gagyi megfélemlítés

Hiába ez a gagyi megfélemlítés, én akkor is elkötelezett vagyok a gyermekvédelem teljes körű reformja mellett, és akkor is elkötelezett vagyok a Szőlő utcai ügy feltárásában,

írta szerdán a Facebookon Jámbor András, azt követően, hogy az Igazságügyi Minisztérium kiadott egy három oldalas jelentést a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, valamint a nyilvánosságban megjelent állításokról. Ebben többek között azt valószínűsítették, hogy a kormány elleni lejáratókampány zajlik, amelynek Jámbor is tevékeny részese.

Ezzel kapcsolatban az ellenzéki országgyűlési képviselő megjegyezte:

Annyira hiteles a Szőlő utcai ügyben rekordidő alatt elkészített kormányzati »sajtpapír«, hogy a Semjén Zsolt elleni »nemzetközi összeesküvés« magyar politikai egyik vezéralakjának éppen az egyetlen politikust nevezik meg, aki kiállt amellett: nem lett volna szabad a Semjén Zsoltról szóló pletykákat a Parlament elé vinni, és korábban is írt arról nem a pletykákkal kéne foglalkozni, ebben az ügyben. Engem.

Jámbor hozzátette: a jelentés egyébként annyira „alapos”, hogy azt sem vették észre, hogy az iratban is említett vizsgálóbizottság felállítását valójában egy nappal korábban kezdeményezte, csak éppen YouTube-videóban tettem közzé. A képviselő kijelentette azt is, hogy nem a pletykákban vagy az összeesküvés-elméletekben hisz, hanem az igazság feltárásában.

A jelentésre Magyar Péter is reagált, a Tisza Párt elnöke többek között azt mondta, hogy az Orbán-kormány tíz évig nem tett semmit, hogy megakadályozza Szőlő utcai otthonban elkövetett rémtetteket. Az ügyben gyanúsítottként szereplő Juhász Péter Pállal kapcsolatban pedig az derült ki, hogy két korábbi üzlettársa is magasra jutott a NER-ben.