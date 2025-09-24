Szőlő utcai botrány: Juhász Péter Pál céges partnere volt a Volánbusz korábbi vezérigazgatója

Ketten is figyelemre méltó karriert futottak be a NER-ben Juhász Péter Pál korábbi céges partnerei közül – írja a 444. Mindketten nagy állami és fővárosi cégek vezetői voltak, egyiküket Tombor András emberének tartották, és ma egy állami pénzből működő, NER-káderekkel feltöltött alapítvány kuratóriumi tagja.

Bár Juhász ma leginkább a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított igazgatójaként ismert, 2001-től két cégben tűnt fel társtulajdonosként vagy vezetőként, majd 2008-ban egy harmadik kft.-t is alapított, ezekhez a cégekhez kapcsolódott a két említett szereplő is, de arra nincs bizonyíték, hogy nekik közük lett volna a feltételezett szexuális visszaélésekhez.

A cikk szerint 2001 nyarán Juhász Péter Pál még pályája elején járt a gyermekvédelemben: egy budapesti lakásotthont vezetett, miközben két cég alapításában is részt vett. Az egyik az EU-CENTRAL Kft., amely ma is működik, a másik a később felszámolt Seven Clean Kft. volt. Juhász az EU-CENTRAL ügyvezetője maradt 2015-ig, a Seven Cleané pedig egészen a felszámolás lezárultáig, vagyis még a Szőlő utcai intézményvezetői kinevezése után is vitte ezeket a vállalkozásokat. A cégek tevékenységi körébe biztonsági szolgáltatás, tanácsadás, takarítás és sok más, papíron feltüntetett profil tartozott. Az évek során több száz millió forint folyt át rajtuk, jellemzően minimális nyereséggel és kevés alkalmazottal.

A tulajdonosi és ügyvezetői jogokat hat ember adogatta egymásnak az idők során, köztük anya és fia, valamint egy Seychelle-szigeteki offshore cég, a Stelton Invest & Trade Corp. is megjelent a cégiratokban – írja a 444. A Stelton képviseletére 2011-ben Dévényi Gergely ügyvédet hatalmazták meg, aki később Juhász egyszemélyes cégében, a Maugli Kft.-ben is ügyvédként tűnt fel.

Dévényi 2012-ben a Volánbusz jogi igazgatója, majd vezérigazgatója lett, később a BKV és a BKK felső vezetésében kapott pozíciókat, és a sajtóban az MCC-alapító Tombor András vállalkozó, NER-közeli háttérember bizalmasaként emlegették. Jelenleg a Magyar Kertörökség Alapítvány főtitkára, amelyről 2023-ban írtuk meg, hogy milliárdos támogatást kapott az államtól.

A cégtársak közül Bencsik Zoltán neve is kiemelkedik, aki 2014–2015-ben a Volán Egyesülés vezérigazgató-helyettese volt. Ő Juhász után került tulajdonosként az EU-CENTRAL-ba és a Seven Cleanbe, majd helyét a Stelton vette át. Bencsik elmondása szerint Juhásszal 15 éve ismerkedett meg egy üzletrész-átruházás során, magánemberként nem tartotta vele a kapcsolatot, és a férfi állítólagos szexuális bűncselekményeiről a sajtóból értesült.

A cégek későbbi tulajdonosai között feltűnik Ágoston Zsolt is, aki 2014-ben rövid időre megszerezte mindkét cég tulajdonrészét, de az év végére kiszállt az EU-CENTRAL-ból. Ágoston több más tanácsadó cégben is érdekelt, de nem kívánt nyilatkozni a 444-nek.

A történet mellékszálaként megjelenik Sors László, a NAV korábbi elnöke, aki Bencsikkel rendszeresen közös vitorlásversenyeken indult, és Dévényivel egy időben részvényes volt egy Zrt.-ben. Szintén említést érdemel Martin Graham Samuels brit üzletember, aki a Stelton nevében aláíróként tűnik fel. Ő korábban az azeri pénzmosási botrányban is szerepet játszó offshore cégek igazgatója volt, olvasható a cikkben.

A 444 fontosnak tartotta kiemelni, hogy sem Dévényi, sem Bencsik, sem a cégek más egykori tulajdonosai és ügyvezetői esetében nincs bizonyíték arra, hogy tudtak volna Juhász feltételezett szexuális visszaéléseiről vagy arról, hogy élettársával gyermekvédelmi gondozottakat kényszerítettek prostitúcióra. A rendelkezésre álló információk szerint az ilyen jellegű bűncselekményekre utaló első nyomok a 2010-es évek közepéről származnak, amikor Juhász és a fent említett szereplők között már nem volt kimutatható formális céges kapcsolat.