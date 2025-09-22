Ekkor érkezik az októberi nyugdíj és a családi pótlék

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is a legtöbb hónapban 12-én utalják a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Így lesz ez októberben is, hiszen 12-e vasárnapra esik, így a nyugdíj előbb érkezik – hívja fel rá a figyelmet a pénzcentrum.hu.

Októberben 10-én, pénteken fog érkezni a nyugdíj, mivel 12-e vasárnapra esik. Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.

2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Ilyen hónap volt a január, az április és a július és ilyen lesz az október is. Az ilyen eltérés általában 1-2 napot jelent, ha 12-e hétvégére esik, viszont decemberben 10 nappal fog hamarabb megérkezni a nyugdíj.

Családi pótlék

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Ennek megfelelően a szeptember havi pénzt 2025. október 2-án, csütörtökön kapják kézhez a jogosultak.

Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fentebb jelzett időpontokat követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

A portálon emlékeztetnek: nagyban eltért a megszokottól az augusztus hónapra járó utalás időpontja is: azt nem szeptember elején, hanem már augusztus 22-én megkapták a családok.