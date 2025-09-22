Dupla dinamit a magyar újlakáspiacon

Soha nem látott mértékben pörög az újlakáspiac idén: április-júniusi időszakban Budapesten vevőre talált új építésű otthonok száma 50 százalékkal múlta felül a 2017-2024 közötti évek negyedéves átlagát, a bruttó budapesti átlagos négyzetméterár pedig 15 százalékkal 1,79 millió forintra emelkedett.

Mindeközben Magyarország vezető lakásfejlesztője, a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia több területen is megőrizte piacelsőségét, így például mind az eladott lakások, mind az újlakáskínálat tekintetében.

Másfélszeresére növelte idei kínálatát a társaság

„Augusztus második felében újra látványosan élénkült a kereslet, amit szeptemberben egy lakossági állampapír-lejárat erősíthet tovább. A felfokozott helyzetet jól jellemzi, hogy a hétről-hétre beérkező vevői érdeklődések száma is rekordokat dönt” – fogalmazott Görög Áron, a Cordia értékesítési vezetője.

A Cordia az év elején azzal számolt, hogy az idén mintegy 1000 lakást visz piacra, viszont a felfokozott érdeklődés láttán ezt a tervét közel 1500-ra módosította, ennek részeként pedig hamarosan további fejlesztések indítását is bejelenti.

Egyedülállóan színes portfólióról van szó, hiszen a palettán kiadásra vásárolt belvárosi garzonoktól, egy-másfél szobás lakásoktól kezdve a zöldövezeti, családi otthonokon át az örökpanorámás, luxus penthouse lakásokig minden megtalálható. Az viszont közös bennük, hogy már a vételár 10%-ával leköthető a kiszemelt otthon, a fennmaradó 90%-ot pedig elég átadáskor rendezni.

Örökpanorámás luxus a Duna-parton

A társaság újlakáskínálatának legnagyobb szeletét a 14 hektáros közvetlen Duna-parti, rozsdaövezeti területen, autómentes környezetben épülő, tavaly elindított Marina City 3. és az ősszel induló 4. üteme jelenti. A fejlesztés keretében a rozsdaövezeti besorolásnak köszönhetően 5 százalékos, visszaigényelhető áfával vásárolhatóak otthonok. Többségük a Dunára és a budai hegyekre panorámás lesz, az első lakások hamarosan elérik a szerkezetkész állapotot, és mire átadják a tulajdonosaiknak az elindított ütemek otthonait, egy 1000 négyzetméteres közpark is elkészül a házak környezetében. Ez nem minden, hiszen az új városnegyedet úgy tervezték meg, hogy a szellősen elhelyezett, egyedi formavilágú lakóépületeket 90 ezer négyzetméteres, egybefüggő, mindenki által látogatható zöldterület öleli körbe. Mindemellett 1,2 kilométerrel hosszabbítják meg az észak-pesti Duna-parti sétányt: ez a Római-part hosszának felel meg.

Ilyen még nem volt a Belvárosban: irodaházból lakóház

A Cordia mindemellett egy unikális, több mint 200 lakásos fejlesztését és regisztrációs kampányát is elindította a fővárosi lakásbérleti piac egyik legnépszerűbb helyszíne, a Corvin Sétány folytatásaként. Már folyamatban van a Corvin Innovation Campus irodaház-együttes következő, szerkezetkész ütemének lakóházzá történő átformálása: a Corvin Campus by Cordia épületében több mint 200, emelt műszaki színvonalú, a megszokottnál nagyobb belmagasságú lakást alakítanak ki. Ezzel elsősorban a befektetési, kiadási céllal vásárlókat célozzák, hiszen az irodák, felsőoktatási intézmények, a Belváros és a metró közelsége mind erre predesztinálják, ráadásul ez az utolsó lehetőség a Corvin Sétányon történő újlakás-vásárlásra.

Maradva a belvárosközeli lokációknál, a Millennium-negyedben, a Haller Park és a Kerekerdő park szomszédságában – az első ütem befejezéséhez közeledve – megkezdődött a Woodland 269 lakásos második ütemének értékesítése. A választékban megtalálhatóak a stúdiólakások, a két-, három- és négyszobás, kertkapcsolatos vagy erkélyes otthonok, a legfelső szintre pedig exkluzív, örökpanorámás penthouse-okat terveztek. A Woodland különleges, fiatalos homlokzata, modern újépítésű lakásai és a kiváló közlekedési és szolgáltatási ellátottsága, illetve a Millennium irodafolyosó közelsége miatt befektetésnek és saját otthonnak is tökéletes választást jelent. A lakók kényelmét szolgálja majd a hatalmas belső kert, a medence, a napozóterasz, a konyhával és játszósarokkal is ellátott közösségi helyiség, valamint a coworking-tér is.

Utolsó lehetőség Zugló kertvárosában

A zöldövezeti fejlesztések között Buda egyik legkedveltebb lakóparkja, a Sasad Resort, valamint a XIV. kerületi Thermal Zugló fejlesztése is folytatódik – e projektek esetében szintén gyorsan fogynak a még elérhető, tervezőasztalról leköthető lakások:

A Rupp-hegy Természetvédelmi Terület szomszédságában, Újbuda Spanyolrét és Madárhegy negyedeinek találkozásánál található Sasad Resort nem csak zöldövezeti elhelyezkedésének és a kertvárosi hangulatot garantáló építészeti koncepciójának köszönhetően számít igazán exkluzívnak, hanem az a kizárólag a lakók által használható, több mint 8.000 négyzetméteren elterülő élménypark miatt is, amely egyedülálló kikapcsolódási lehetőséget kínál a család minden tagja számára. Az itt idén tavasszal elindított Sasad Resort Sky projektben a lakások 60 százaléka már elkelt, így a lakóparkban jelenleg építés alatt álló projekteken már csupán alig 40 lakás érhető el. A leendő és a már ott élő lakók nyugalmát szolgálja a lakópark melletti, sűrű növényzettel borított, különleges hangvédő gát, mely a teljes területet óvja, és oázisként öleli körbe a most induló legújabb ütem, a Sasad Resort Sungate 133 lakását. Az épületek földszintjén üzlethelyiségek helyezkednek el, így további szolgáltatások érhetők majd el kényelmesen.

A XIV. kerület nyugodt és családias környékén található Thermal Zugló ötödik, befejező ütemét szintén tavasszal hirdette meg a fejlesztő, itt a közel 200 lakás fele már gazdára is talált. Ez azt jelenti, hogy sokan igyekeznek kihasználni az utolsó lehetőséget a Rákos-patak és a Paskál Gyógy- és Strandfürdő szomszédságában elhelyezkedő lakóparkban, amely ideális választást jelent azon fiatal és idősebb párok, családok számára, akik a kertvárosi környezetet részesítik előnyben.

Fókuszban a vízparti életstílus

A fejlesztések nem csak a fővárost érintik. Hamarosan elindul ugyanis a regisztráció egy, a Balaton déli partján, Fonyódon épülő, kis lakásszámú projekt lakásaira. A már jogerős építési engedéllyel rendelkező vízparti lakópark különlegességét az adja, hogy minden otthonból panorámás kilátás nyílik majd a Balatonra és a badacsonyi hegyekre.

Nem ez a Cordia egyetlen, kifejezetten a vízparti életstílust kedvelőket célzó fejlesztése: első spanyolországi projektje, a Fuengirola városában felépített, luxuskategóriás, 116 lakásos Jade Tower felépítését követően elindítja ugyanis a több ütemben megvalósuló, több mint 500 lakásos, a környező hegyekre és a Földközi tengerre kilátást nyújtó, 360° by Cordia elnevezésű projektet is, szintén a Costa del Solon.

„A Cordia piacvezető pozíciójának és stabil partneri, beszállítói kapcsolatainak köszönhetően rugalmasan tudott reagálni a megnövekedett vásárlói keresletre. Biztosak vagyunk benne, hogy azok, akik átlagon felüli minőségű, értékálló lakást keresnek akár saját lakhatásra, akár befektetési céllal, széles portfóliónkban megtalálják a számukra legmegfelelőbb otthont” – fogalmazott Görög Áron.