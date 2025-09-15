digitális detoxgenerali biztosítómindfulness
Gazdaság

Mindfulness a digitális zaj ellen

2025. 09. 15. 06:35
Naponta több mint 4 órát töltünk online, a figyelmünk megoszlik. A digitális túlterheltség ellen a tudatos lelassulás a megoldás.

Digitális túlterheltség

Felgyorsult a világ és információval túlterhelt. Sok mindent próbálunk egyszerre intézni, miközben a figyelmünk darabokra szakad és könnyen elszalasztjuk azt, ami igazán fontos: a pillanatot, amiben élünk. Ebben segít a mindfulness és a digitális detox.

A magyar internetezők 91 százaléka használ okostelefont és 2024-ben átlagosan naponta 4,2 órát töltöttünk internetezéssel – derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kutatásából. A Z-generáció tagjai átlagosan 5 órát töltenek naponta netezéssel, míg a Boomerek és a Silent generáció tagjai 3,7 órát. Az online videós tartalmak és a közösségi oldalak megtekintése áll az élen a ráfordított idő tekintetében: átlagosan 73, illetve 71 perc időt szánunk ezen tevékenységekre naponta.

Egy friss, nemzetközi felmérés szerint 2025-ben az internetfelhasználók száma világszerte 5,56 milliárd volt, ami azt jelenti, hogy a világ népességének mintegy kétharmada jelenleg is kapcsolódik a világhálóhoz.

Lelassulás és tudatos jelenlét

A mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét fogalmát egyre többször halljuk. Klinikai kutatások is bizonyítják, hogy a tudatos jelenléten alapuló stresszcsökkentő meditáció nemcsak szorongásos állapotok és hangulatzavarok kezelésében segíthet, de a különböző daganatos megbetegedések, szív- és érrendszeri, valamint gasztrointesztinális betegségek esetén is hasznos lehet.

Az „itt és most”, vagyis a jelen pillanat megélése számos pozitív hatást gyakorol mentális, érzelmi és testi jóllétünkre egyaránt, a mindfulness gyakorlatok csökkenthetik a vérnyomást, erősíthetik az immunrendszert és javíthatják az alvást. Emellett a múlton és a jövőn való aggodalmaskodást kizárva mérsékelheti a stresszt, a depressziót és a szorongás kialakulásának kockázatát is.

A tudatos jelenlét segít önismeretünk fejlődésében, melynek révén tudatosabb döntéseket hozhatunk. Emellett szociális kapcsolataink szempontjából is fontos lehet: legyen szó baráti vagy üzleti beszélgetésről, amikor igazán jelen vagyunk és figyelünk a másik félre, az mélyebb kapcsolódást, nagyobb megértést és intimitást eredményezhet.

Hogyan élhetjük meg jobban a pillanatot?

A digitális detox, vagyis a napi képernyőidő tudatos csökkentése kedvező hatást gyakorol az alvásra, a memóriára és a közérzetre. Emellett meditációval és légzőgyakorlatokkal is támogathatjuk mentális és fizikai állapotunkat. Számos kutatás bizonyítja továbbá, hogy a szabadban, friss levegőn töltött idő, a séták mérséklik a stresszt és javítják a figyelem minőségét.

A Generali Biztosító új, globális szinten elindított, „Itt és Most” elnevezésű kampánya is tükrözi a társaság elkötelezettségét abban, hogy minden fontos pillanatban jelen legyenek az ügyfelek számára. A jelenben meghozott döntések hatják át a jövőnket: ahhoz, hogy biztosíthassuk és biztonságban tudhassuk a saját és családunk jövőjét,  fontos itt és most meghozni a megfelelő döntéseket.

A cikk a Generali Biztosító támogatásával készült.

