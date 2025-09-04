Nagyban növelte az Orbán-kormány a szerény keresetűek adóterhét – ez áll a Fidesz-Tisza adóvita hátterében

Háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt, így már az átlagos jövedelemmel rendelkezők is adóemelésre készülhetnek – ez az egyszerű üzenet dominálja több mint egy hete a kormányzati kommunikációt. Az értesülést egy állítólagos, az ellenzéki párt megkérdezése nélkül megjelent dokumentummal igyekeznek alátámasztani, amelyet az Index „szivárogtatott ki”, a párt szerint azonban hamisítvány.

Válaszul Magyar Péter kijelentette, hogy a Tisza semmilyen munkát terhelő adót nem emelne, majd közzétette adóprogramjukat, amely jellemzően közteher-csökkentésről – áfa- és szja-mérséklésről – szóló javaslatokat tartalmaz, egyetlen adóemelésről szóló pontja az 5 milliárd forint feletti vagyonokra kivetett évi egyszázalékos vagyonadó bevezetése.

A két legnagyobb párt közötti perpatvar egyelőre sikeresen elejét vette annak, hogy az adórendszer átalakítása vagy legalábbis finomhangolása körül szakmai-társadalmi vita alakuljon ki, és tovább erősítette az szja-rendszer „politikai termék” jellegét. Az adóemelésről szóló hangulatkeltés mellett jelenleg nem igen esik szó arról, hogy a progresszív adózás 2010-es megszüntetésével, majd az egykulcsos 16, aztán 15 százalékos szja bevezetésével, ezzel egy időben az adójóváírás intézményének eltörlésével

éppen a második Orbán-kormány növelte a legalacsonyabb keresetűek adóterhelését 16 százalékponttal.

Ez a lépés azonban a magasabb jövedelmű csoportoknál adókulcsok mérséklésével járt.

Jelenleg éppen az okozhat félreértést a közbeszédben, hogy a progresszív és az egykulcsos adórendszer közötti váltást adócsökkentésként, míg az ellentétes irányú átmenetet adóemelésként értelmezi a kormánykommunikáció. Ám az szja-rendszer egészén belül önmagában értelmezhetetlen fogalom az adóemelés és az adócsökkentés egyaránt, hiszen bármilyen irányú átmenet esetében nem egyetlen adókulcs nő vagy csökken, hanem az adórendszer struktúrája változik meg – adott esetben úgy, hogy a teljes terhelés szintje változatlan marad.

Az egykulcsos adó bevezetése esetén jellemzően a magasabb jövedelműek adója csökken, arányosan kevesebb adót fizetnek azzal, hogy a nagyobb felső kulcs megszűnik, miközben az alacsonyabb jövedelműek adóterhe jellemzően emelkedik, a kedvezményeik megszűnnek. Az ellentétes irányú átalakítás értelemszerűen fordított szisztémát eredményez.

A szja-rendszer változásainál összességében jövedelem-átcsoportosítás történik, nem egyszerű adóemelés vagy csökkentés. Ami egyes csoportoknál növekményként, az másokénál teher-mérséklésként jelenik meg.