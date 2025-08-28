3100-zal kevesebb gyerek született eddig idén, mint tavaly

A KSH előzetes adatai szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782 fő halt meg. Mind a születések száma, mind a halálozásoké csökkent tavalyhoz képest, valamint a házasságkötéseké szintén. 2025 júliusában:

6696 gyermek született, 2,0 százalékkal, 138-cal kevesebb, mint 2024 júliusában.

8782 fő vesztette életét, 18 százalékkal, 1972-vel kevesebb az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2024. júliusi 3920-szal szemben 2086 fő volt.

4324 pár kötött házasságot, 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az idei évet nézve eddig (tehát 2025. január–júliusban) is csökkenés látszik a születéseknél:

41 686 gyermek jött világra, 6,9 százalékkal, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.

Minden hónapban csökkent idén eddig a születések száma. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban pedig 2,1 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban – közölte a KSH.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,30 volt most, míg egy évvel korábban még 1,37 volt.

A halálozás az első hét hónapban összességében kicsit emelkedett, 73 692-en haltak meg, 0,2 százalékkal, 129-cel többen az egy évvel korábbinál. Ez úgy jött össze, hogy januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április–júniusban 1,1 százalékkal többen, míg júliusban 18 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11 százalékkal több az előző évi 28 771 fős értéknél.

Az év első hét hónapjában 24 608 pár kötött házasságot, 5,6 százalékkal, 1459-cel kevesebb az egy évvel korábbinál. Januárban 4,4, februárban 14, március–áprilisban 3,9, június–júliusban 9,5 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 13,3 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, míg a halálozási arányszám 0,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2024 január–júliusában. A természetes fogyás 0,6 ezrelékponttal, 5,8 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,4 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Tavaly augusztusban írtuk, hogy Orbánék családpolitikája is hozzájárulhatott a már akkor is a mélybe zuhanó születési számokhoz.