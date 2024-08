Sokkoló születésszám: Orbánék családpolitikája is hozzájárulhatott a mélybe zuhanó adathoz

Emberemlékezet óta nem született olyan kevés gyermek Magyarországon, mint júniusban. Meglepőnek tűnhet, de a történelmi mélyponthoz a kormány politikája is hozzájárulhatott: a 2019-ben bevezetett kormányzati intézkedések, amelyek a gyerekszám növelését ösztönözték, feltehetően jelentős számú szülést hoztak előre, ennek utólagos következménye is lehet a mostani zuhanás. A negatív rekord okait elemezve azt is megmutatjuk, milyen területeken lenne még tennivalója a kormánynak.

Letaglozó adatok érkeztek az elmúlt hónapokban a magyarországi születésszámról. Beszéltünk olyan demográfussal, aki a számokat látva először azt hitte, elrontották az összesítést a Központi Statisztikai Hivatalnál (KSH), és egy megye kimaradt. Gyorsan kiderült, hogy nem erről van szó, az adatok valósak, és ez a kormány szimbolikus ügyét, a nemzeti sorskérdésként kommunikált családpolitikát is érinti. Mi olyan a sokkoló a 2024-es adatokban? A legrosszabb adat a júniusi születésszám volt (6040), ilyen kevés gyerek egy hónapra vetítve még nem született Magyarországon. Az eddigi mélypont a 2022. februári 6094 születés volt. Fontos, hogy nem egyszeri, hirtelen beesésről van szó: 2023 júliusától kezdődően folyamatosan csökken a havi szülésszám, az akkori 7793-ról jutottunk el az év elején a 6650-hez, és most júniusban a 6040-hez. Igaz, a zuhanás mértéke, hirtelensége volt ennél drámaibb is: amikor a 2021. szeptemberi 8635-ről mindössze öt hónap alatt esett le a születésszám 6094-re. Ez alig fél év alatt közel 30 százalékos visszaesés, ám innen volt visszapattanás: újabb fél év múlva, 2022 júliusában 8327 volt a születésszám. Éppen ezek a hullámok mutatják, hogy a zuhanás sokszor csak átmeneti. De miben más ez a mostani helyzet, más-e egyáltalán mint a korábbiak, tényleg sokkolóak a friss adatsorok? – erről kérdeztük Tóth G. Csaba demográfus-közgazdászt, a HUN-REN KRTK Közgazdaságtudományi Intézet munkatársát. A nagyon rossz adatokat önmagukban nem érzem tragédiának, ahogy a nagyon jókat sem érezném mennyországnak. A mostani alacsony termékenységi számokból önmagában még nem érdemes komoly következtetéseket levonni, több jel is arra utal, hogy ez akár átmeneti is lehet. Tény viszont, hogy ha a 45 éves nőket nézzük, akkor az egymást követő generációkban az átlagos gyerekszám hosszú idő óta folyamatosan csökken. Négy különböző okot jelöl meg Tóth G., melyek szerinte a rossz idei adatok mögött húzódnak. Egyre kevesebb a szülőképes korú nők száma: 1990-től húsz százalékkal csökkent a számuk, a gyerekvállalás ideje kitolódott a rendszerváltás előtthöz képest.

Ehhez jött hozzá, hogy a termékenységi arányszám is nagyon bezuhant, most 1,36-on áll. Ezzel nem zárható ki, hogy 80 ezer alá csökken az évi gyerekszám.

A harmadik ok: a 2019-ben bevezetett kormányzati intézkedések, amelyek a gyerekszám növelését ösztönözték, feltehetően előrehoztak egy jelentős számú szülést. Ennek utólagos következménye is lehet a mostani bezuhanás.

A negyedik ok pedig az lehet, hogy Magyarországon – és ez a világ számos országára igaz – már korábban is megmutatkozott, hogy gazdasági válságok esetén csökken a termékenység. Az elmúlt évben recesszió volt, magas infláció, emellett rengeteg bizonytalanság, nemcsak gazdasági természetű.