Változás az áramszámláknál – örülhetnek, akiknek okosmérőjük van

A 2025. januártól bevezetett idősoros elszámolás alapján az okosmérős ügyfelek villamosenergia-számláikat minden naptári hónapban a tényfogyasztásról kapják, az okosmérőből távleolvasással megkapott mérőállás alapján. Az új elszámolási mód bevezetése ugyan éves szinten nem jelent többletköltséget, és a rezsicsökkentett áron számlázott villamosenergia-mennyiség továbbra is biztosított, de azoknál az ügyfeleknél, akiknél az éves fogyasztása nem kiegyenlített (nem minden hónapban egyforma), hanem szezonális, például a téli hónapokban magasabb, míg a nyári hónapokban alacsonyabb volt, a költségek sem egyenletesen oszlottak el. Emiatt, mint korábban írtuk, vaskos villanyszámlákat kaphattak az érintett ügyfelek, és ez a probléma mintegy 150 ezer fogyasztót érinthetett.

Az MVM korábban azt ígérte, ősztől lép az ügyben. Most minapi közleményükben azt írták, fejlesztették áramszámlázás rendszerét, ennek eredményeként az érintett ügyfelek (KIF IV) ismét választhatják az egyenletes részszámlázást, amelynek segítségével ismét előre tervezhető, azonos havi rezsiköltségek mellett fizethetik áramszámláikat – még az őszi-téli fűtési szezon idején is.

Az új fejlesztés bevezetésével az ügyfelek választhatnak:

Maradhatnak a tényfogyasztás szerinti elszámolásnál – ebben az esetben nincs teendőjük, a számlázás automatikusan történik a távleolvasott fogyasztási adatok alapján.

Kérhetik az egyenletes részszámlázást – ez esetben az éves várható fogyasztás alapján havonta azonos összegű számlát kapnak.

Diktálásra egyik esetben sincs szükség, sem lehetőség.

Az MVM szerint az átállás az egyenletes részszámlázásra egyszerűen elvégezhető, az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban a Számláim / Számlabeállítások menüpontban, ahol a várható éves mennyiséget is be lehet állítani, vagy telefonos automata segítségével a 06 1 238 1830-as telefonszámon, a felhasználó azonosító számának megadásával.

Az MVM az érintett ügyfeleinek részletes tájékoztatólevelet küld a lehetőségről és az esetleges teendőkről. További információ található az idősoros elszámolásról ezen a felületen.