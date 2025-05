Nyaralóvásárlás 2025-ben: mire figyelj?

Számok és tendenciák

A vízparti ingatlanpiac az elmúlt években folyamatos áremelkedést mutatott, különösen a Balaton és más népszerű vízparti régiók környékén. Az OTP Ingatlanpont szakértőinek tapasztalata szerint a prémium kategóriás és vízparti ingatlanok iránti kereslet stabilan magas, ami az árak további növekedését eredményezheti. A legnépszerűbb nyaralóövezet, a Balaton északi partján az árak 8-10%-kal, míg a déli partján 5-8%-kal emelkedhetnek a következő időszakban. A Balaton északi partján, Révfülöptől Keszthelyig az átlagos négyzetméterárak jelenleg 600 ezer és 1,5 millió forint között alakulnak, ingatlan típustól és elhelyezkedéstől függően. A tapasztalatok szerint az alku mértéke itt általában 10-20% között mozog. A Balaton déli partján, főként Somogy vármegye északi részén tavasszal érezhetően nőtt az érdeklődés, sok vevőjelölt egyszerre több ingatlant is megtekintett különböző célokra. A kereslet továbbra is erős, az árak folyamatosan emelkednek, miközben az eladók ritkán engednek az árból – sokszor már az is eredmény, ha nyitottak az ár újratárgyalására. A Velencei-tó szintén közkedvelt, környékén a használt nyaralók négyzetméterára átlagosan 650 ezer forint körül alakul, míg az új építésű lakások esetében ez az érték elérheti az 1,1-1,3 millió forintot is.

Saját nyaraló, hozammal

A nyaralók bérbeadási lehetőségei és az ingatlanok folyamatos kereslete miatt egyre többen választják őket hosszú távú befektetésként. „A nyaraló befektetéssé alakítása gyakorlati szempontból egyszerűbb, mint sokan gondolnák. Az ingatlan kiválasztásánál a legfontosabb tényezők közé tartozik a jó elhelyezkedés, amely hozzájárul a gyors és jövedelmező bérbeadáshoz, valamint az ingatlan jó állapota. A felújításokkal vagy kisebb korszerűsítésekkel növelhető az ingatlan értéke, így a bérbeadás mellett értéknövekedésre is számíthatunk.” – hangsúlyozza dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője és az OTP Pénzügyi Pont vezérigazgatója.

Tapasztalatuk szerint jelenleg a Velencei-tó környékén a vevők 10-20%-a vásárol kifejezetten befektetési céllal, főként hosszú távú kiadás céljából. A környéken elsősorban hazai magánszemélyek érdeklődnek, és sokan alakítják át a nyaralókat állandó lakhatásra is, míg a befektetők főként azonnal kiadható, jó állapotú ingatlanokat keresnek. A Balaton északi részén a befektetők elsősorban nem közvetlen vízparti ingatlanokat keresnek, hanem a tótól kissé távolabb eső, de még mindig turisztikailag vonzó területeken elhelyezkedő nyaralókat, ahol jobb ár-érték arány érhető el.

Nemcsak a megfelelő ingatlan kiválasztása, hanem annak finanszírozása is kulcsfontosságú kérdés. A tudatos tervezés már a vásárlás előtt megkezdődik, hiszen a döntést jelentősen befolyásolja, milyen anyagi háttérrel és célokkal vágunk bele. A befektetés kockázatait minimalizálhatjuk, ha az ingatlan vételét átgondolt pénzügyi stratégiával tervezzük, ezért fontos felmérni az aktuálisan elérhető finanszírozási megoldásokat, akár szakértő bevonásával. Így az ingatlanvásárlás, a felújítás és a bérbeadás folyamata is gördülékenyebbé tehető.

Lokáció, állapot, extrák – mire figyeljünk vásárlás előtt?

Bár a legnépszerűbb vízparti helyszínek, mint a Balaton vagy a Velencei-tó továbbra is keresettek, egyre többen figyelnek a felzárkózó területekre is, ahol sok esetben jobb ár-érték arány tapasztalható. Ilyenek például a Tisza-tó környéke, Abádszalók, Poroszló, vagy a Velencei-tó csendesebb részei, ahol az árak még kedvezőbbek, de a fejlődés folyamatos, így hosszú távon értéknövekedés várható. Kiemelkedő példa Kápolnásnyék, amely egyre népszerűbb, ott még elérhetők megfizethető nyaralók, miközben nő az állandó lakosok száma és az érdeklődés is. A Balaton-felvidéken egyre nagyobb az érdeklődés a Káli-medence települései és a Szent György-hegy környéke iránt, emellett a Lesencei településeken is élénkülő kereslet tapasztalható.

A felújítást nem igénylő nyaralók gyorsabban és magasabb áron adhatók ki, de a fejlesztést igénylő ingatlanok is jó befektetésnek számítanak, ha hosszú távra tervezünk. Vásárlás előtt érdemes figyelni az ingatlan energetikai állapotára, téli használhatóságára, tájolására, terasz vagy kert meglétére, valamint olyan extrákra, mint a panoráma, klímaberendezés, okosotthon-funkciók vagy saját stég – ezek mind növelik a kiadhatóságot és az értéket.