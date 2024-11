Budapest legújabb ikonikus lakóháza épül a Foka-öbölben, ahol minden percet pihenésként és kalandként élhetünk meg

Európa-szerte ritka kuriózumot jelentenek az új folyóparti lakóövezetek, hiszen a közvetlen vízparti területek száma korlátozott, és többnyire már beépítésre kerültek. Budapest ebből a szempontból kivételt jelent, ahol az ipari tevékenység kiszorulásával gyakran akár a belsőbb, központinak számító kerületek folyóparti szakaszain is felfedezhetjük még a régi indusztriális múlt emlékét.

Ezek a rozsdaövezeti területek a köz számára elérhetetlen szeletet hasítanak ki a folyómenti magas rekreációs potenciállal rendelkező vízparti sávból. Épp ezért van szükség arra, hogy ezeket a belvárosból autóval vagy tömegközlekedéssel könnyedén elérhető területeket újra közösségi és lakófunkcióval ruházzuk fel. Átgondolt fejlesztési tevékenységgel a rég felhagyott ipari tevékenységek nyomainak megszüntetése után élhető, értékes környezet adható a lakóknak. Jó példa erre a Duna mentén az Árpád-hídtól északra indulva elénk táruló Foka-öböl, amely a Kádár-kor hajnalán, a Folyamszabályozási és Kavicskotró Vállalat munkálatai nyomán alakult ki. Ezen a területen az elmúlt tizenöt évben a környezet tiszteletére épülő, nyugodt, csendes lakóegységek, vízparti sétányok, rekreációs terek, illetve sétálóutcák emelkedtek itt ki a földből, ez a sor pedig a következő években sem áll majd meg.

A vízparti terület a város központjától való viszonylagos távolsága ellenére mégsem külváros, hiszen az ideköltöző családok, egyedülállók vagy épp az ingatlanbefektetésben gondolkodók egyaránt megtalálhatják a számításukat, de az öböl a látogatókat sem tartja távol a jótól: az utolsó elhagyatott, ipari épületek eltűnése után egy zöld sétány veszi át a főszerepet, ami a város minden lakóját pihenőpadokkal, valamint a víz felé lejtő teraszos rézsűvel csábítja majd. Az eleve meglévő adottságok, illetve a tervezők munkája a Foka-öblöt az elmúlt évtizedek legzöldebb budapesti fejlesztései közé emeli, amelyben a leendő lakók mindennap örülhetnek a vonzó, a folyóparthoz kapcsolódó, változatos zöldfelületeket adó környezetnek, ahol csendben pihenhetnek, tarthatnak a barátaikkal közös programokat, illetve kihasználhatják a különböző aktív kikapcsolódási lehetőségeket.

A vonzerőt persze nemcsak ez a nyugalom, illetve a sétányra japán cseresznyefákkal invitáló zöldterületek, de az evezés és a hajózás – ezt egy közeli kikötő is segíti – lehetősége, valamint a környék szerencsés elhelyezkedése is erősítik, hiszen az öböl kapuját adó Duna Terasz Vistából, illetve a közvetlen környezetéből könnyen elérhetők a szomszédos városnegyedek különböző szórakozási lehetőségei.

A Foka-öböl kitűnő kiindulási pont egy gasztronómiai, kulturális vagy épp sportprogramhoz. A Duna Aréna, illetve a Dagály Termálfürdő gyalog is csak alig negyedórára várja a vendégeket, a környéken autóval mozogva pedig tíz percen belül falmászó termet is találunk.

A nyüzsgő Váci úti irodafolyosótól alig néhány percre fekvő lakópark teljes egészében 2026 végére fog elkészülni, a beköltözők felfedezhetik majd maguknak a kulturális élet olyan fontos gócpontjait, mint a József Attila Színház, a József Attila Művelődési Központ, a Budapest Jazz Club, a margitszigeti Kristály Színtér, a Láng Művelődési Központ vagy épp a RAM Colosseum.

Akkor sincs persze gond, ha a kultúra iránti éhséget a magyar és a nemzetközi konyha legjobb fogásaira való éhség váltja fel, hiszen könnyen elérhető a tradíciókat komolyan vevő Pozsonyi Kisvendéglő, a hazai ízeket modern köntösbe burkoló Kiskakukk Étterem, az egy csipetnyi Közel-Keletet Budapestre hozó újlipótvárosi Babka, a világ legjobb ételeit az étlapjára helyező Pán és Melba, illetve az olyan cukrászdák, mint a Sommer, a Fragola vagy a Sovány vigasz.

Egy hosszú munkanap lezárásaként vagy a hétvégi pihenés részeként ezeknél többre nem is vágyhatunk, és bármelyik program vagy hely mellett is döntünk, az élmények ezzel még nem érnek véget, lakásunk szintén mindent megtesz azért, hogy a nem munkával töltött órák is a legjobban teljenek.