Az augusztus 20-i nemzeti ünnep idén keddre esik, de a munkanap-áthelyezés miatt négy napos hosszú hétvégét jelent normál munkarendben, azaz szombattól keddig nem kell dolgozni. De hogyan lesznek nyitva az üzletek? Fő szabály szerint csak egy napon, augusztus 20-án lesznek zárva, mert csak ez az egy nap ünnepnap, munkaszüneti nap. Előtte a szombattól hétfőig tartó három napban nyitva lehetnek a boltok, ahogy máskor is. Vagyis fő szabályként:

augusztus 17-18-19-én nyitva lesznek az egyébként szombaton és vasárnap nyitva tartó boltok,

augusztus 20-án pedig nehezebben fogunk tudni vásárolni, mert zárva találhatjuk az üzletek zömét, köztük a nagy láncok, és plázák boltjait is.

Viszont augusztus 20-án is lehet majd vásárolni néhány helyen, ha muszáj. Vásárolhatunk például a benzinkutakon található shopokban, az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek egy részénél is elképzelhető, hogy nem zárnak be, de lehetnek még kisebb üzletek, trafikok is, amelyek kinyithatnak, úgy, hogy a tulajdonos vállalja magára az ünnepnapi kiszolgálást.

Ezen túl az augusztus 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek is.

A szemetet a szokásos rend szerint szállítják el ünnepnapokon is. A MÁV-Volán-csoport tájékoztatása szerint a hosszú hétvégén változik náluk a közlekedési rend. A hosszú hétvégi budapesti közlekedéssel kapcsolatos változásokról, illetve forgalmi korlátozásokról a BKK közleményéből lehet tájékozódni.