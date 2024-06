Júniustól már online előzetes hitelbírálattal is vehetünk lakást

2024 júniusától három meghatározó hazai nagybank egy online kitöltött adatlapon benyújtott előzetes hitelbírálat eredményeként egy-két napon belül hivatalos banki előminősítést ad vissza a lakásvásárlók számára – írja csütörtöki közleményében az ingatlan.com. Mint írják, ezzel az innovatív megoldással a vevők egyszerűen, gyorsan és kényelmesen mérhetik fel a hitelképességüket még az adásvételi szerződés aláírása vagy a foglaló letétele előtt. Így jelentősen csökkenthetők azok a pénzügyi kockázatok, ami akár a több millió forintos foglaló elvesztésével is járhat.

Az online előzetes hitelbírálat segítségével a lakásvásárlók még a vágyott ingatlan megtalálása előtt felmérhetik a hitelképességüket, így pedig biztosak lehetnek abban is, hogy milyen értékű lakást tudnak megvenni. Egyetlen online űrlap kitöltésével három meghatározó nagybank pár napon belül választ ad arra, hogy felvehetik-e a hitelt és milyen feltételekkel igényelhetik azt.

Az ingatlan.com részeként működő money.hu pénzügyi szakértői már eddig is hangsúlyozták az előzetes hitelbírálat fontosságát, hiszen ezzel elkerülhető, hogy a lakásvásárlók erejükön és lehetőségeiken felül tervezzenek. Ennek az egyik veszélye, hogy a bankok a hiteligénylést elutasítják, vagy sokkal kevesebb hitelt adnak, mint amire szükség lenne. Ha pedig ez megtörténik, akkor könnyen elúszhat az adásvétel, ráadásul a vevők több millió forintot is bukhatnak azon, ha a foglaló az eladónál marad.

Az online folyamat jelentős könnyebbséget jelent majd azok számára, akik lakásvásárlás előtt állnak és a banki sorbanállás, a személyes ügyintézővel folytatott beszélgetés helyett az otthonuk kényelméből intézhetik az előminősítést

– fogalmazott Korponai Levente, a money.hu vezetője. Hozzátette: „az online előzetes hitelbírálat jóval több, mint egy hitelkalkulátor. Ha a lakásvásárlók által megadott adatok helyesek, akkor az egy-két nap alatt meghozott banki döntés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hiteligénylési folyamat végén biztosan meg is kapják az igényelt pénzösszeget.” Azt is elmondta, hogy az MBH, a K&H és az Erste Bank után folyamatban van több más hitelintézet csatlakozása is a rendszerhez.