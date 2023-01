Inflációs emelést hajtanak végre a bankok, drágulnak a havi díjak

15-20 százalékkal drágulhat a bankolás, a tavaly kivetett különadó hatására minden korábbinál több cég emelhet tarifát, számolt be róla az RTL Híradó.

A riport szerint aki kéri, annak akár úgy is számlát nyitnak a bankok, hogy nincs rendszeres jövedelme. 2016-tól például részfoglalkoztatottaknak és munkanélkülieknek is jár az EU-ban egy úgynevezett alapszámla. Ennek díját a minimálbérrel arányosan emelhetik, 2023-ban több magyar pénzintézet is havi 3 ezer forintot kér majd érte a Bank360 szerint.

Ugyan az alapszámlánál van olcsóbb bankszámla is, csak sokak számára az nem elérhető, mert az ügyfél nem felel meg a feltételeknek, ha például nincs havi jövedelme.

A Bankmonitor úgy számol, egyelőre nulla és 3500 forint között mozog egy bankszámla havi díja. A következő hetekben 15-20 százalékos drágulást várnak. A bankok kétharmada készül emelésre. Szerződés szerint, az infláció mértékével növelhetik a tarifáikat.

A különadók miatt nagyobb mértékben fognak élni az inflációs emelés lehetőségével, ami ugyancsak jogszabályban rögzített.

A Bankmonitor szerint az ügyfelek többsége akár évi több tízezer forintot spórolhatna, ha kedvezőbb számlacsomagra váltana.