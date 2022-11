A Prímánál már korlátozzák, mennyit vehet a hatósági áras tojásból

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán jelentette be, hogy két újabb termékkel, a tojással és az étkezési burgonyával bővül a hatósági áras áruk köre. A szerda éjjeli kormányrendeletből az is kiderült, hogy már csütörtöktől él az új szabály, hogy

a tojás és az étkezési burgonya esetében a bruttó kiskereskedelmi ár nem lehet magasabb a kereskedő által 2022. szeptember 30-án alkalmazott árnál.

Az üzleteknek nem sikerült egy éjszaka alatt átállni, így haladékot kaptak, hétfőig.

Van azonban, ahol már a hatósági áron lehet megvásárolni a tojást, mint például egy CBA Príma-üzletben. Ráadásul korlátozott mennyiségben. A Telex szúrta ki, hogy a Diétás Magyar Múzsa Facebook-oldalán megjelent egy kép, miszerint maximum 30 darabot lehet vásárolni az üzletben a hatósági áras tojásból.

A lap megkérdezte a CBA kommunikációs igazgatóját a korlátozásról. Fodor Attila azt mondta nekik, hogy a mennyiségi korlátozás üzletenként nem egységes, mivel franchise rendszerben üzemelnek, és az ilyen döntések meghozatala egyéni szinten történik az éppen aktuális helyzet mérlegelése után.

„Amióta az árstopos termékek léteznek, azóta különböző gyakorlatok alakultak ki a különböző üzletekben: van, ahol limitálják az egyszerre megvásárolható termékek mennyiségét, van, ahol erre nincsen szükség. Ez azért van így, mert amikor az árstop elindult, akkor azzal találtuk szembe magunkat, hogy vélhetően továbbértékesítési szándékkal vagy akár vendéglátóhelyeket is üzemeltető vállalkozások is megjelentek, és elkezdték ezeket a hatósági áras termékeket nagy mennyiségben felvásárolni. Nekünk az alapvető célkitűzésünk a lakosság folyamatos ellátása, ezért úgy gondoltuk, hogyha ez továbbra is fennáll, akkor a lakosság ellátásában lehetnek zavarok. Úgyhogy itt a tojás vonatkozásában is ugyanez a helyzet áll elő: szeretnénk azt, hogy folyamatosan ott legyen a termék, ehhez helyenként szükség lehet óvintézkedésekre” – mondta a Telexnek Fodor Attila.