A SoftPOS fizetési megoldás működése

Elengedhetetlen, hogy egy vállalkozás a lehető leggyorsabb és legkényelmesebb fizetési módot biztosítsa ügyfelei számára. Ez az érintéses fizetés, ami már nemcsak bankkártyával, de akár mobillal vagy csuklón viselt eszközzel is megoldható. A SoftPOS pedig lehetővé teszi, hogy mindezt hagyományos terminál nélkül, pusztán egy okostelefon vagy egy táblagép segítségével biztosítsuk a vásárlók számára.

A vásárlási szokásaink jelentősen megváltoztak az elmúlt években, hiszen egyre többször fizetünk az otthon kényelméből, de elvárássá vált az is, hogy bárhol is járjunk, készpénz használata nélkül, villámgyorsan kifizethessük a választott terméket vagy szolgáltatást.

Az átalakulást nagyban segítette, hogy az online kasszát használó kereskedőknek és szolgáltatóknak 2021. január 1. óta biztosítani kell az elektronikus fizetés lehetőségét, de nagy szerepe volt ebben a különböző okoseszközök rohamos terjedésének is. A beépített NFC chipeknek hála már fizethetünk a mindig a kezünk ügyében lévő okostelefonunkkal, vagy akár a csuklónkon lévő óránkkal is, anélkül, hogy elő kellene venni a táskánkban lapuló pénztárcába csúsztatott bankkártyánkat. És ezzel a megoldással már nemcsak a boltokban szeretünk élni, de az edzőteremben, a piacon a zöldségesnél vagy akár a kedvenc túraútvonalunk melletti büfében, ahol megállunk egy kis frissítőért vagy egy szendvicsért.

Szerencsére a fejlődés nemcsak a fogyasztói oldalon érhető tetten, hiszen már a kereskedők és szolgáltatók számára is elérhető olyan megoldás, ami hagyományos POS-terminál telepítése nélkül teszi lehetővé az érintéses fizetéssel történő tranzakciók lebonyolítását.

Ez az úgynevezett SoftPOS szolgáltatás, ami lényegében – a megfelelő alkalmazás letöltését követően – egy kompatibilis androidos okostelefont vagy táblagépet tesz alkalmassá arra, hogy a kereskedők és szolgáltatók az említett POS-terminál nélkül biztosítsanak készpénzmentes fizetési lehetőséget a vásárlók számára – lényegében bárhol és bármikor.

Az OTP Mobil például 2022 első felében vezette be a saját megoldását, és ennek köszönhetően a SimpleBusiness alkalmazásban a már meglévő két QR-kód alapú és két fizetési linken alapuló lehetőség mellett megjelent az érintéses és PIN-kód fizetések kezelése is. A szolgáltatás egyik legnagyobb előnye, hogy a vásárlók részéről bármilyen Mastercard vagy VISA kártyával igénybe vehető, ráadásul ez a megoldás lehetővé teszi a PIN-kód kezelését is, így a 15 ezer forint feletti tranzakciók kifizetése sem jelent problémát a használatával.

Nem elhanyagolható pozitívum továbbá, hogy a szolgáltatás bankfüggetlen, a csatlakozás pedig online elvégezhető egy gyors szerződéskötés keretében. A használatához szükséges SimpleBusiness alkalmazás ingyen letölthető, amiben az érintéses fizetés mellett elérhető még a QR-kódos és a linkes fizetés bankkártyával, illetve a QR-kódos és a linkes fizetés utalással lehetősége is.

A SoftPOS használata egyszerű, gyors és kényelmes (a szolgáltató és a vásárló számára egyaránt), ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos POS-terminál, nem igényel extra eszközt és nem helyhez kötött. Utóbbi előnyének hála kézenfekvő és innovatív megoldás lehet olyan vállalkozók számára is, akik folyton úton vannak vagy olyan szolgáltatást biztosítanak, ami nem egy adott helyhez kötött.