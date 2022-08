Milyen napelemes rendszert válasszak?

Az energiaszektor elég komoly problémákkal küzd, az árak elszabadultak, épp ezért fontos, hogy aki teheti, telepítsen napelemes rendszert. Ezzel a megoldással jelentősen csökkenthetjük az áramfogyasztásért kifizetett rezsi költségét.

Azonban honnan tudjuk, hogy milyen napelemes rendszert kell választani? Mi alapján számíthatjuk ki, hogy pontosan mekkora rendszerre van szükségünk? Egyáltalán milyen napelem paneleket, invertert és tartószerkezetet érdemes telepíteni? Ennek járunk most utána!

Hogyan számoljam ki, hogy mekkora napelemes rendszerre van szükségem?

A napelemes rendszer mérete attól függ, hogy mekkora a villanyszámlánk, hány kW-nyi áramot használunk el a háztartásban. Vagyis, ha megnézzük, hogy mennyit költöttünk az elmúlt évben villanyra, akkor kimatekozhatjuk a szükséges napelemes rendszer méretét. Persze ebbe érdemes még néhány tényezőt beleszámolni. Először is tervezzük meg, hogy milyen további fogyasztót szeretnénk csatlakoztatni a jövőben.

Ha például elektromos autót töltenénk otthon, vagy átalakítanánk a fűtésrendszert elektromos fűtőpaneles vagy infrapaneles megoldásra, akkor ezeknek a fogyasztását is számoljuk bele a jövőbeli napelemes rendszerbe. Ugyanígy sokan szerelnek be medencefűtést, feljárófűtést, miután feldobták a napelemet a tetőre. Az a tapasztalat, hogy aki felszerel egy napelemes rendszert, önkéntelenül is több áramot használ, hiszen “ingyen” van. Ha rosszul méreteztünk, akkor csalódhatunk, amikor kézhez kapjuk az első villanyszámlát. Épp ezért vegyük végig energiahasználat szempontjából a már meglévő és a jövőben tervezett fogyasztókat.

Mennyi idő alatt térül meg egy napelemes rendszer?

Több mindentől is függ a napelemes rendszer megtérülése. Először is nem mindegy, hogy milyen fekvésű a telepítés helyszíne, milyen a tető dőlésszöge, mennyi a napsütéses órák száma, vannak-e árnyékoló, zavaró tényezők. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy egy kisebb (1-2 kW-os) rendszer telepítésének ára fajlagosan magasabb, mint egy nagyobb rendszeré. Azt szokták mondani, hogy egy 4-5 kw-os rendszer ideális esetben 3-5 év alatt térül meg.

Mindezek felett természetesen függ a megtérülés attól is, hogy bruttó vagy szaldó elszámolással szerződtünk, mennyi volt a túl fogyasztásunk, illetve a növekvő (esetleg csökkenő) energiaárak függvényében is alakulhat másképp a megtérülés. Növekvő energiárak mellett az egyik legjobb befektetés a napelemes rendszer, minél előbb pakoljuk fel a tetőre (vagy a garázsra, kertbe), annál hamarabb kezdünk spórolni.

Milyen napelem paneleket válasszunk?

Az elmúlt tíz évben rendkívül sokat fejlődött a napelemes rendszerek (és ezen belül a panelek) technológiája. Ha megnézzük a napelem panelek piacát, láthatjuk, hogy az egyik panel 280 Wp-es, a másik 310 Wp-es. Ez a Wp a Watt peak-et jelenti, vagyis a panel csúcsteljesítményét. Ezt a teljesítményt laboratóriumi körülmények között produkálja a napelem. A mérés során stabilan 1000 W/négyzetméternyi villanó fény éri a napelemet 25 Celsius fokos hőmérsékleten. Viszont az év során csupán néhány óráig teljesül ez a csúcsteljesítményhez szükséges együttállás, leginkább télen, ragyogó napsütésben. A napelem panelek, ha felmelegszenek, alacsonyabb teljesítményre képesek.

A napelem panelek esetében régebben érdemes volt összevetni a polikristályos és monokristályos napelemeket és tematizálni a köztük lévő különbségeket, előnyöket, hátrányokat. Mivel ma már a piacon alapvetően monokristályos napelemekkel találkozunk, nem célszerű kitérni a polikristályos megoldásokra. A mono napelemek celláit kristályos szilíciumból készítik, hatékonyabbak, mint a polikristályos napelemek, ráadasul jobban bírják a hőt, nem romlik a hatásfokuk az évek során.

A napelem panelek mérete is fontos szempont lehet, amikor megtervezzük a rendszert. Régebben a sztenderd panelméret 1,7 * 1 méter volt (egész pontosan 991 mm * 1650 mm * 35 mm), területe nagyából 1,7 m2, súlya megközelítőleg 17 kg-20 kg panelenként. Az elmúlt években megjelentek nagyobb méretű és nagyobb teljesítményű panelek. A legnagyobbak jellemzően 2,2 x 1,1 méter körül vannak tömegük pedig a 30 kg-ot is elérik. Ezek a nagyméretű napelemek elsősorban nem a családi házak tetejére valók, hiszen méretükből adódóan nehezebb nekik helyet találni és a telepítés is komolyabb munkával jár, a naperőművekben viszont gond nélkül lehet használni.

Mit kell tudni az inverterről?

Bár az inverter nem látszik az utcáról, mégis ez a napelemes rendszer működésének kulcsa. A napelem a napenergiából hoz létre alacsony feszültségű egyenáramot, viszont ahhoz, hogy ebből magasabb feszültségű váltóáram legyen, szükséges az inverter. Az átalakított árammal már működtethetjük a háztartási gépeket, eszközöket, vagy a fűtésrendszert. Az inverternek nemcsak az áram átalakításában van szerepe, hanem a kommunikációban is. Vagyis az inverteren keresztül fogjuk megtudni, hogy mennyit termel a napelemes rendszer. És ehhez még az inverter közelébe se kell mennünk, wifikapcsolat segítségével a telefonunkon nézhetünk rá a termelés hatékonyságára. Az inverter emellett a napelemek optimális működéséért is felel. Ha például árnyékba kerül egy-két panel, akkor az inverter automatikusan kikapcsolja a csökkent teljesítményű panelt a rendszerből, így a többi panel nem alkalmazkodik a beárnyékolt panelhez. Az inverterek valamivel rövidebb életűek a napelem paneleknél, tíz év garanciát szoktak rá adni a gyártók.

És a tartószerkezettel mi a helyzet?

Klasszikus esetben elég, ha a ferde tetőre szereljük a napelemeket. Viszont előfordulhat, hogy a tetőnek nem elég jó a tájolása, teherbírása. Ilyen esetekben választhatjuk a garázstetőt, melléképületeket vagy akár a földi telepítést is. Akkor érdemes a földre helyezni a napelemeket, ha kellően nagy a kertünk, nem zavar az a pár négyzetméternyi szerkezet és panel. És természetesen szerelhetjük lapos tetőre is a paneleket. A földre, lapostetőre szerelt napelemeknél fontos, hogy erősebb tartószerkezetre lesz szükségünk és masszívabb módszerrel kell megoldanunk a rögzítést is.

Milyen céggel érdemes szerződni?

Érdemes utánanézni, hogy az adott napelemes cég mióta van a piacon, milyen garanciát vállal az elvégzett munkára, milyen referenciái vannak, elintézi-e helyettünk a papírmunkát stb. Sok kisebb, kezdő cég alacsonyabb áron kínálja a szolgáltatásai, de nem biztos, hogy hosszú távon jól járunk vele.

Egy biztos: érdemes a napelemes rendszert minél hamarabb, minél kedvezőbb (tehát szaldós) elszámolással megrendelni. Annál többet spórolunk, minél hamarabb lépünk!