Kettős árazás a benzinkutakon: durván sértegetik a pénztárosokat, beindult a mutyizás is

A Kormányinfón is elhangzott, a kétfajta ár bevezetésére azért volt szükség, hogy a júniusra várható ellátási problémáknak elébe menjenek. Júniusban mindig megemelkedik az üzemanyag-fogyasztás, részben az aktuális mezőgazdasági munkák (aratás), részben az autós turizmus beindulása miatt – mondta megkeresésünkre a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója, Bujdos Eszter. Úgy tudni, a benzinturizmus mintegy 15 százalékos pluszbevételt jelentett – ha viszont ez az intézkedés nyomán megszűnik, az elvileg segíthet enyhíteni a várható ellátási problémákat. A benzinkutasok problémái azonban ismét sokasodtak.

Aki nem tudott átállni, az hétfőn már nem nyithatott ki

Bujdos Eszter vasárnap esti tapasztalata, hogy a nagyobb kúthálózatok közül a Shell kivételével megtörtént az átállás. (Információink szerint hétfő reggelre már a Shellnél is találtak megoldást.) A kisebb kutak közül ez csak azoknál sikerült, akiknél a pénztárgép-szolgáltató meg tudta oldani technikailag a kérdést. Hétfő reggelre lejárt a csütörtök éjfél előtt kijött rendeletben megszabott 3 napos türelmi idő is, így

amelyik kútnál nem sikerült megoldani a kettős árazást, az nem nyithatott ki hétfőn.

Amelyik kút ugyanis kinyitott, annak hétfőtől képes kell lennie piaci áron kiszolgálni a külföldi tankolókat – magyarázta.

A 800-900 (nem hálózatos) kút közül a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor becslése szerint százas nagyságrendben nem tudtak kinyitni hétfőn reggel amiatt, hogy a kasszarendszereikkel nem tudtak átállni a kettős árazásra. Még a jogkövető megoldáson gondolkodnak, miközben a Mol „két perc alatt” készen állt a rendeletben megjelent változtatásra. Egri Gábor saját kúthálózata, az automata Envi sem tudta hétvégén megoldani az átállást, így nem tudott kinyitni hétfőn reggel.

Az automata kutaknál úgy tűnik, nehezebb lehet a megoldás. A hét végén volt, ahol piaci áron adták az automaták az üzemanyagot, a különbözetet pedig a forgalmi utólagos bemutatása után ígérték visszaadni. De ezt most már nem lehet, mert lejárt a türelmi idő.

Nem könnyű pont 10 ezer forintért tankolni „Tök jó, hogy magyar forgalmival 480 forintért tankolhatunk, de ne felejtsük el, hogy a tankolók többsége úgy megy a kútra, hogy konkrét összegben vásárolna” – hívta fel a figyelmünket Bujdos Eszter. Ezt most kicsit nehezebb kivitelezni, hiszen a kútoszlop a piaci áron számol, és csak a pénztárnál derül ki, hogy hatósági áron mennyibe fog kerülni a megtankolt mennyiség. Aki tehát konkrét összegben szeretne tankolni, annak ki kell előre számolnia, hány litert kell ehhez az autóba töltenie. Például ha 10 ezer forintért venne valaki üzemanyagot, az 20,83 liter a hatósági árral számolva. Ha ennyit tankol, akkor a kútfejen megközelítőleg 15 ezer forintos árat fog látni (14 935 forint, 717 forintos benzinárral számolva), ám a kasszánál végül csak a 10 ezer forintot kell majd kifizetnie, amennyiben felmutatja a magyar forgalmit. Akinek viszont nem kerül elő a forgalmija, annak a teljes piaci árat kell leperkálnia – egy 40 literes tankolásnál ez azt jelenti, hogy a hatósági áras 19 200 forint helyett 28 680 forintot kell adnia a 95-ös benzinért.

Egy-egy dühös autós megrongálta a pisztolyt

Nehezíti a benzinkúti pénztárosok dolgát, hogy külön figyelniük kell azt is, a külföldi autós országában van-e árstop, mert akkor az illető nálunk is hatósági áron tankolhat.

Bujdos Eszter azt mondta, nagyon komoly feszültségekről és atrocitásokról lehet hallani – a hétvégén két benzinkúton is megrongálta egy-egy dühös autós a pisztolyt. Hosszabb várakozás is előfordulhat, hiszen aki nem viszi be magával a fizetéskor a forgalmiját, annak vissza kell mennie az autójához megkeresni azt, és addig áll a sor.

A pénztárosok panaszkodnak, hogy az autósok durva megjegyzésekkel nehezményezik, miért kell bemutatniuk a forgalmijukat – tette hozzá Egri Gábor. Holott a kutasoknak nincs hatósági jogkörük. Szerinte egyáltalán nem jó a kettős árazás, mert visszaélésre csábítja az autósokat és az alkalmazottakat is. Hallani, hogy kamu forgalmikkal vásárolnak olcsóbban külföldiek, vagy hogy a pénztáros némi csúszópénzért hajlandó olcsóbban számolni nekik, esetleg a készpénzzel fizető autóstól elkéri a teljes árat, közben meg lecsippantja, hogy volt magyar forgalmi, és a különbözetet elteszi.

Csakhogy a mutyizás a kutasnak 6-15 millió forintos büntetést jelenthet, akár tranzakciónként. Az FBSZ szerint egy módon védhetnék csak meg magukat a kutasok a büntetéstől, ha minden hatósági áras tankolásról számlát adnának (névvel, rendszámmal, forgalmi számmal) – ez korrektül bizonyítaná, hogy jogkövető módon jártak el. Más kérdés, hogy erre sincsenek technikailag felkészülve a kutak.

„Csak 100-as van” Kollégánk beszámolója szerint, ahogyan az várható volt, az önkiszolgáló kutak nem nyitottak ki, hiszen nincs személyzet arra, hogy különbséget tegyen belföldi és külföldi rendszámú autók között. Az osztrák határtól tíz kilométerre lévő Mosonmagyaróváron nem szűnt meg a sorban állás a benzinkutakon, de messze nem olyan nyomasztó, mint amikor egységesen 480 forintért adták a benzint. A helyiek korábban panaszkodtak, hogy gyakran egyáltalán nem tudtak tankolni a hosszú sor miatt, jobb esetben több kört kellett menniük a városban, mire egy elfogadható méretű sor végére be tudtak állni. Az autópályához legközelebb eső, folyamatosan zsúfolt Kossuth Lajos utcai OMV-hez az árstop bevezetése óta nem nagyon lehetett beférni, még este kilenckor sem, talán azért, mert híre ment, hogy a határ előtti utolsó Mol-benzinkúton óriási a sor, ezért megéri egy kis kitérőt tenni 480 forintos üzemanyagért. Hétfőn délelőtt 10-11 között mindegyik kútnál két-három autó várakozott, egyetlen külföldi rendszámú kocsi sem kanyarodott erre. „Ne ijedjen meg, a kijelzőn majd a normál árat fogja látni, de itt bent majd 480-nal számoljuk” – világosított fel a benzinkutas az OMV-nél. A normál ár amúgy 717 forint – tényleg mellbevágó, hogy 14 liter benzinnél már elhagyja a 10 ezer forintot a számláló. Egyetlen külföldi jármű, egy bécsi rendszámú gépkocsi tankolt a Mol Királyhidai utcai kútján, de azt már csak teljes áron tehette, ugyanúgy, mint az OMV-nél. A város Győr felőli végén, a Shell Szent István király útján lévő kútjánál viszont alig akadt jármű. „Csak 100-as van” – igazított el a kútkezelő, ami azt jelenti, hogy csak V-Power benzint lehet tankolni, arra pedig nem vonatkozik a 480 forintos ársapka. A kúton hatósági áras üzemanyag helyett felirat várja a kedves vásárlókat: „Türelmüket kérjük, mindent megteszünk bővített szállítási kapacitásokkal, hogy újra elérhető legyen megszokott üzemanyaga!” Azt ígérték, hogy kedden hoznak – biztatta a benzinkutas a közönséges 95-öst kereső vevőt.

Egyre elkeseredettebbek a benzinkutasok

Az ellátási problémák folyamatosak, a Mol például csak a tőle megrendelt mennyiség 66 százalékát igazolja vissza azoknak a kutaknak, akiknek szállít – említették megszólalóink. Egri Gábor szerint azonban nem igaz, hogy nincs elég benzin, gázolaj – legalábbis onnan közelítve nem, hogy a Mol tudomása szerint exportál is üzemanyagot, piaci áron, Ausztriába és Szlovéniába is.

Általános, hogy a kutak továbbra is alkalmaznak mennyiségi korlátozásokat. Más kérdés, hogy a kamiont akkor is tele kell tankolni, ha egyszerre maximum 100 litert engednek beletenni, legfeljebb több részletben történik ez meg.

A benzinkutasok nem látják az alagút végét. A 20 forintos kompenzáció (ami valójában csak 16 forint, mert a tavalyi forgalom 80 százalékáig járhat) nem elég, továbbra is veszteséget termelnek – érzékeltette a hétköznapokat Bujdos Eszter. Akik pedig igényelték az ártámogatást, azoknak vállalniuk kellett, hogy nyitva tartanak, hiába termelnek veszteséget.

Egri Gábor megemlítette, hatalmas elkeseredettségükben levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek – úgy érzik, azzal, hogy hónapok óta veszteséges működésre kényszerítették őket, teljesen ellehetetlenültek.

Már nagyon a végét járja ez az egész. Ha a tulajdonos más vállalkozásából esetleg be is tol még pénzt, hogy nyitva tudjon lenni a kútja, a pénztárosok akkor is el fognak menni a brutális beszólások miatt

– borítékolta. Nem várható el a dolgozóktól, hogy napi szinten tűrjék a verbális agressziót. Az FBSZ továbbra is azt mondja, szociális alapon kellett volna támogatást biztosítani, egyébként pedig teljes áron árulni az üzemanyagot, mindenkinek. „Most mindenki kvázi azon fog dolgozni, hogy a külföldiek tankolásain elért extraprofit is bevándoroljon a Mol zsebébe” – fogalmazott Egri Gábor. Ez úgy áll elő, hogy a kutaknak a 480 forint feletti részt a külföldiek vásárlásai után is el kell utalniuk a nagykereskedőnek, ugyanúgy, ahogy eddig is kellett a piaci áron tankoló 7,5 tonna feletti járműveknél.

Mindkét megszólalónak meggyőződése, hogy uniós szinten sem állja meg a helyét a kettős ár alkalmazása, és úgy vélik, ennek lesz következménye. Egri Gábor megemlítette, az Európai Unió működéséről szóló szerződés két, megkülönböztetést tiltó cikkelyével is szembe megy az új magyar rend. Tart attól is, hogy a szomszédos populista-nacionalista pártok sem hagyják majd szó nélkül a diszkriminációt.

Kapcsolódó Elbukhat a kettős üzemanyagár az uniós szabályok miatt A benzinkutasoknak rohamtempóban kell átállniuk a legújabb árszabályozásra, és ez kaotikus helyzeteket szül.