Fennakadások a benzinkutakon, volt, ahol mindenből kifogytak

Több nagy benzinkúton ma sem lehetett dízelt tankolni, de olyan benzinkút is akadt, ahol már minden üzemanyagtípus kifogyott – számol be az RTL Klub Híradója.

Az RTL-nek a Shell elismerte, hogy egyes töltőállomásaikon lehet fennakadás, a Mol pedig a csütörtök esti nagy forgalommal magyarázta a néhol előforduló készlethiányt.

Csütörtök volt az utolsó nap, amikor külföldi rendszámú autóba lehetett árstopos, azaz 480 forintos literáron üzemanyagot tankolni. (A nem árstopos ár valahol 720 forint körül van.) A rendelkezés a benzinkutasok szerint betarthatatlan, ezért levelet írtak Orbán Viktornak – ezt Egri Gábor, a független töltőállomások képviselője mondta el.

A riportban még az is elhangzott, hogy a kereslet rövidtávon nőni fog a turizmus miatt és a mezőgazdasági idénymunkák miatt is- akkor is ha a külföldiek nem idejárnak majd tankolni.

