Elbukhat a kettős üzemanyagár az uniós szabályok miatt

A benzinkutasok betarthatatlannak tartják a benzinturizmus megszüntetése érdekében hozott, éjfél előtt megjelent kormányrendeletet, a nemzetközi jogász szerint pedig uniós szabályokba ütközhet, hogy más árat kell fizetniük a magyar és nem magyar uniós állampolgároknak.

Csütörtök éjfél előtt pár perccel jelent meg az a kormányrendelet, amely május 27-e nulla órától leszámolna a benzinturizmussal. A külföldi rendszámú autókkal ugyanis nem lehet többé 480 forintos, hatósági áras üzemanyagot tankolni, hanem a jóval magasabb, piaci áron vehetik a benzint és a gázolajat.

A rendelkezéseket betarthatatlannak és kivitelezhetetlennek nevezte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, Egri Gábor, akit a közgyűlésük után értünk utol. Elmondása szerint van olyan benzinkút, ahol most nem is tudnak külföldi autósokat kiszolgálni.

„Megdöbbenéssel értesültünk, hogy a 23 óra 58 perckor megjelent kormányrendelet két perccel később, 00:00-kor már hatályba is lépett. Most próbáljuk beállítani a rendelet szerint a kasszákat piaci árra, vagyis alaphelyzetben 720 forintos üzemanyagárat kell fizetnie a vevőnek, kivéve, ha forgalmijával igazolja, hogy magyar forgalmi rendszámú a járműve, mert akkor a 480 forintos hatósági áron számolnak neki. Mindez rengeteg konfliktushoz, atrocitáshoz vezethet, mert akinél nincs ott a forgalmi, annak a drágább árat kell megfizetnie” – mondta Egri Gábor, aki nonszensznek nevezte az egész rendelkezést.

A totemoszlopon 480 forintos üzemanyagárat kell kiírni, tankolásnál kis számokkal 720 forintot, a kasszánál pedig 720 forint literenkénti árat kérnek el. Mindez fogyasztóvédelmi kérdéseket vet fel, nem beszélve arról, hogy hátrányosan különböztetjük meg a külföldi állampolgárokat. Attól tartunk, hogy tömegével perelhetik a benzinkutakat emiatt

– tette hozzá.

A benzinkutasoknak rohamtempóban kell átállniuk az új szabályozásra, ami bizonyos esetekben kaotikus helyzeteket szült. Például van olyan töltőállomás, ahol a totemoszlopra 705 forintos árat írtak ki, noha ott a rendelet szerint a hatósági árat kellene feltüntetni.

„A kutaknak három nap türelmi idejük van, hogy átállítsák a kasszákat, a legtöbb helyen most éppen ez zajlik, gőzerővel. A Mol-nál ez már megtörtént, valószínűleg jól értesültek lehettek” – mondta Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője.

A szakértő szerint ugyanakkor a kettős árazás uniós jogot sérthet.

Alapvető uniós alapszabály, hogy a fogyasztók közötti bármilyen diszkrimináció tilos, az üzemanyagok kettős árazása pedig ezt a szabályt sértheti

– mondta a 24.hu-nak Lattmann Tamás nemzetközi jogász, aki emlékeztetett arra a német kezdeményezésre, amely fizetőssé tette volna a német sztrádákat a külföldi autósoknak, de az EU-s jog nem engedte ezt a különbségtételt, így végül letettek erről a tervről.

„A kormány arra játszik, hogy a hatósági árat kedvezményként adja a magyar autósoknak, vagyis e logika alapján hátrányos megkülönböztetés nem érheti a külföldieket. Ráadásul a kormányrendeletben még viszonossági kitétel is szerepel: vagyis azokból az országokból érkező autósok is jogosultak a kedvezményes üzemanyagra, amely országokban a magyar autósok is hatósági áron tankolhatnak” – fejtette ki Lattmann Tamás, aki szerint nem egyértelmű, hogy jogszerű-e az intézkedés, mert az Európai Bíróság gyakorlata szerint kedvezménnyel is lehet diszkriminálni a fogyasztók között.

A diszkrimináció tilalma mellett fogyasztóvédelmi aggályokat is felvet a kettős árazás.

A nemzetközi jogász nem csodálkozna azon, ha Magyarország ellen kötelezettségszegési eljárást indítana az Európai Bizottság. „Ez másfél-két év is eltarthat. Korábban is voltak ilyen eljárások, és rendszerint az történt, hogy a magyar kormány végül visszakozott, és inkább visszavonták a vitatott szabályozást, nem várták meg, hogy az Európai Bíróság pénzbüntetést szabjon ki. Ezzel lényegében beismerik, hogy uniós jogszabályt szegtek. Ha a benzinár kapcsán is ez lenne az eljárás, akkor egyéni perben bármelyik külföldi rendszámú autós érvényesíthetné kártérítési igényét, amiért többet kellett fizetniük” – vázolta a szakértő, aki szerint a magasabb ár miatt magyar bíróságon is per indítható, és az ügy akár így gyorsabban is az Európai Bíróság elé kerülhet.

Ilyen az esetben ugyanis a magyar bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban az Európai Bírósághoz fordulhat

– tette hozzá.