Osztrák autóklubok szerint diszkrimináció a magyar benzinárstop módosítása

Az ARBŐ és az ÖAMTC osztrák autóklub sem boldog attól, hogy péntektől már csak magyar rendszámú autók tankolhatnak hatósági áron a magyar kutakon.

A Die Presse tudósítása szerint a szervezetek arra panaszkodnak, hogy egyelőre nem világos az új rendelet gyakorlati megvalósítása.

Úgy vélik, problémákat okozhat, hogy a kasszarendszerek részben nem képesek a helyzet kezelésére, Martin Grasslober, az ÖAMTC közlekedésirányítási szakértője pedig a fantáziát is hiányolja a gyakorlati megvalósítás kivitelezéséből.

Sebastian Obrecht, az ARBÖ szóvivője úgy látja, szerinte a döntéssel Magyarország uniós jogot sért, és kár, hogy így történik. Ezzel a megközelítéssel Grasslober is egyetértett, szerinte az uniós jog alapján a nem magyar autósokat diszkrimináció éri.

Persze ők is tudják, hogy még ha jogszerűtlenségről is van szó, alkalmazkodniuk kell az új helyzethez, mert a szabályozás bírósági vizsgálata hónapokig is eltarthat, de még akkor nagyon alá is becsülték az időtartamot.

Kapcsolódó Ennyiért tankolhatnak mától a külföldi rendszámú autók Hatalmas a differencia a hatósági áras és a piaci áras üzemanyag között.