Adóbevallás: százezrek maradhatnak a kasszában

Fontos dátum közeleg: a tavalyi személyi jövedelemadóról szóló bevallásokat május 20-ig, péntekig kell beadni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) évek óta több millió magánszemélynek készíti el a szja-bevallási tervezetét, azonban érdemes ezeket a bevallásokat ellenőrizni – hívja fel a figyelmet a Prémium Pénztárak. Az 1 százalékok felajánlásáról is külön kell rendelkezni, de emellett például az egészség- és nyugdíjpénztári tagoknak járó kedvezményt is igényelni kell az adóbevallás elkészítésekor. Az a pénztártag, aki ezt nem teszi meg, jelentős összegtől eshet el. Sokan azonban nem is tudnak arról, hogy állami támogatással is takarékoskodhatnak.

Nem automatikusan jár

Az idei határidő különleges helyzetet hozott: a gyermeket nevelőknek adott egyszeri adó-visszatérítés összegét az érintettek már megkapták, de akik erre nem jogosultak vagy van még miből visszaigényelni a kedvezményt, azoknak továbbra is május 20-ig kell ezt megtenniük.

A takarékoskodást pénztárakon keresztül állami támogatással is ösztönzik. Ez azt jelenti, hogy tagság mellé az egészség- és nyugdíjpénztári befizetések után egyaránt évente 20 százalék adó-visszatérítés, maximum évi 150 ezer forint jár. Összességében tehát az egészségpénztári tagoknál az egészségügyi kiadások – legyen szó vizsgálatról vagy éppen gyógyszervásárlásról – 20 százalékkal mérsékelhetőek. Hasonlóképpen a nyugdíjpénztári befizetések után is a tagok minden évben a befizetéseik 20 százalékát, maximum évi 150 ezer forintot kaphatnak. Ez az összeg a hosszú távú nyugdíjmegtakarításnál kvázi a vagyont növelheti.

A Prémium Egészségpénztárnál 2021-ben a tagok 2,9 milliárd forint, míg a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 687 millió forintot igényeltek vissza, ami fejenként 45 ezer és 49 ezer forintot jelent, így még bőven akad lehetőség az évi 150 ezer forintos keret maximális kihasználására. A szakember hozzátette, hogy a visszatérítés azonban nem jár automatikusan: az adókedvezményről rendelkezni kell az éves adóbevallásban. Ha ezt a pénztártagok nem teszik meg, akkor elvesztik ezt az összeget.

A pénztár évente január 31-éig küld a tagoknak egy igazolást, ennek alapján kell az adókedvezmény visszaigényléséről rendelkezni az szja-bevallásban. A visszatérítést a nyugdíj- vagy az egészségszámlára lehet kérni, hiszen ebben az esetben ezzel az összeggel is tovább gyarapodik a megtakarítás vagy éppen az egészségcélokra elkölthető összeg. Az adóbevallásban tett rendelkezés alapján az adókedvezmény összegét egyébként a NAV 30 napon belül visszautalja.

Kevesen tudnak róla

A Prémium Pénztárak reprezentatív kutatása szerint csak minden harmadik ember tudja, hogy a pénztári tagság mellé állami támogatás is jár. Az állami támogatás ismerete egyébként az önkéntes nyugdíjpénztári tagok körében magasabb mint az egészségpénztáriaknál, azaz kevesebben vannak azzal tisztában, hogy az egészségügyi kiadásaikat állami támogatással mérsékelhetnék.