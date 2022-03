60 millió hordó olajat öntene az USA a piacra, hogy lenyomja a benzinárakat

Az ukrán háború miatt mennek fel az üzemanyagárak, Joe Bidenék megriadtak.

A világgazdaság egyre komolyabban nyögi az orosz-ukrán háborút, az üzemanyagárak is kezdenek elszállni. A CNN háborús tudósítása szerint ezért az Egyesült Államok azon morfondírozik, hogy rászabadít a piacra extra 60 millió hordó nyersolajat, részben a stratégiai tartalékból. Ennek oka az is, hogy az USA-ban is elkezdtek meredeken emelkedni az üzemanyagárak.

Arról még nincs döntés, pontosan hány hordó olajjal szállna be a globális kínálatba az USA, 50-60 millió hordó körüli becslések keringenek, de helyi idő szerint kedd reggel még nem született végleges döntés.

Más szövetséges államok is hasonló lépésen gondolkoznak, így Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia, Japán és Dél-Korea is. Az amerikai kormány a nagy olajtermelő Szaúd-Arábiába is küldöttséget menesztett, hogy meggyőzzék őket is, be kell avatkozni az olajpiacon. A párizsi székhelyű Nemzetközi Energia Ügynökség kedden rendkívüli ülést tart (amerikai elnöklettel) a piacok stabilizációjáról.

A CNN megjegyzi, az üzemanyagárakra rendkívül érzékeny Amerikának 600 millió hordónyi nyersolaj-tartaléka van louisianai és texasi földalatti tárolókban. Ezek egy részének piacra dobása igazán nagyot nem szokott enyhíteni a fogyasztói benzinárakon, de erős politikai üzenetet hordoz, miszerint Joe Biden kormányának fontos a kérdés.