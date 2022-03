Hernádi Zsolt: Nem lesz gond az üzemanyag-ellátással

A MOL elnöke szerint a hatósági ár miatt sok kamionos is Magyarországon tankolja meg a járművét, ezért gyorsan kifogynak a kutak. A hatósági ár miatt a nagyvállalatok csak óriási veszteséggel tudják értékesíteni az üzemanyagot a magyar benzinkutaknak. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ez egy kellemetlen dolog, amit túl kell élni.

Hernádi hangsúlyozta: nincsen ellátási probléma, csak logisztikai, ugyanis a hatósági ár miatt sok kamionos is Magyarországon tankolja meg a járművét, ezért gyorsan kifogynak a kutak.

Kedden a holtankoljak.hu szakértője a 24.hu-nak azt mondta, a Magyarországon működő nagykereskedések többsége korlátozza vagy már meg is szüntette az értékesítést. Egyedül a Mol szállít biztosan a kutaknak, de az ő logisztikai kapacitása szűk keresztmetszet, ezért egyre több benzinkúton láthatjuk, hogy átmeneti készlethiány adódhat, már az alaptermékekből is. A szakportálhoz már futottak be a kutaktól olyan információk, hogy ellátási problémák adódnak. A héten egyre több kúton jelentkezhet készlethiány, és a hosszú hétvégén is problematikus lehet egyes helyeken a kiszolgálás. Az ellátási problémákat a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke is megerősítette lapunknak.

Kapcsolódó Akadozik az üzemanyagellátás, a hosszú hétvégén is gond lehet A nagykereskedők többsége korlátozza, vagy beszüntette az értékesítést. A Mol tartja a frontot.

Az igazi probléma azonban Hernádi Zsolt szerint az, hogy a háború miatt erőteljesebben szorítják a vállalatokat, hogy ne vásároljanak Oroszországtól. Vannak vállalatok, akik ezt megtehetik, de a közép-európai cégek nem ilyenek – jelentette ki a Mol elnöke. Hozzátette: földgázban még nagyobb ez a kitettség, ugyanis máshonnan nem nagyon lehet pótolni, ezért baj lenne, ha az oroszok megemelnék az árát, Hernádi szerint azonban ez senkinek nem az érdeke.

A Mol nagyjából ugyanannyit termel, mint eddig, és az import leállása miatt kieső mennyiséget is tudja önerőből pótolni. Maximum átmeneti üzemanyaghiány léphet fel, amíg a tanker oda nem ér, hogy újra feltöltse a kutat – hangsúlyozta Hernádi, aki szerint csak a 70, 80, 100 literes mennyiségi korlátozások fordulhatnak elő, de

egy személygépjármű megtankolása nem fog problémát jelenteni.

Hernádi Zsolt kiemelte, a Mol egy pénzügyileg stabil cég, a benzinárstop nem fogja megrendíteni.