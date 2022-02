Olyan ez a hónap, mintha újra karácsony lenne: az extrapénz miatt vásárlási láz törhet ki

A családi adóvisszatérítés, a tizenharmadik havi nyugdíj és a béremelések miatt kiugró kiskereskedelmi forgalomra számít februárban az Országos Kereskedelmi Szövetség, írja az Infostart.

A karácsonyi nagy kiköltekezés után év eleje gyenge időszaknak számít a kiskereskedelemben, de most máshogy lesz. Februárban sokan kapnak vissza több százezer forintot az adóhivataltól a visszatérített személyi jövedelemadó formájában, aztán most érkezett, illetve érkezik meg a 13. havi nyugdíj is, meg a béremelések miatti magasabb fizetés most érkezett, a fegyveres testületek tagjai féléves extrát kaptak, szóval van miből költeni.

„Az egyszeri juttatások miatt elsősorban a nagyobb értékű tartós javak: műszaki cikkek, bútorok, ruházati termékek eladása lendülhet fel. De a nyugdíj- és béremelések, a SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás lehetővé tétele, valamint az árstop az élelmiszer-napicikk kereskedelemben is bővülést hozhat” – tette hozzá Vámos György, az OKSZ főtitkára.