Embertelenül el fog szállni a liszt ára

Nagyon megdrágulhat majd a kenyér, a pékáru és a sütemény is.

Januárra akár 40 százalékkal is emelkedhet a liszt ára egyes malmok szerint – írja az ATV.hu. Nagyker áron 150 forintba is kerülhet majd kilója a fehér pornak, de a boltokban ez 200 forintra is nőhet.

Az ok egyes malomvezetők szerint az, hogy a termelők a raktárakban tartják a gabonát arra várva, hogy 65-ről 100 ezer forintra emelkedjen a tonnánkénti felvásárlási ár. Ha ezt a malmok kifizetik, logikusan nekik is emelniük kell eladási áraikat. Ráadásul a jó minőségű magyar gabonát külföldön is könnyen el lehet adni.

Innentől egyenes az út afelé, hogy a drága gabonától és drága liszttől eljussunk a megdrágult pékáruig. Nemcsak a kenyér drágulhat, már a karácsonyi süteményeket is magasabb áron tudjuk majd megvenni a cukrászdákban.