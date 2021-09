Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc közös bizniszbe vágtak

2021. július 27-én alakult meg az Ekho Belvedere Kft., melynek főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, alapító tulajdonosa az Mfor.hu szerint a Mészáros Lőrinchez köthető Ekho Magántőkealap, mely 50 millió forintos induló törzstőkét fizetett be. A lap szerint a kapcsolatra utal, hogy az Ekho Magántőkealap ugyanarra a budapesti, V. kerületi Váci utcai címre van bejegyezve, mint több Mészáros-érdekeltség is. Az alap kezelője pedig az a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., mely Mészáros Lőrinc 100 százalékos tulajdonában áll

Az Ekho Belevedere Kft.-nek augusztus 31-étől új tulajdonosai lettek Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea személyében. A cégbírósági papírok alapján 50-50 százalékban osztoznak a társaságon. Ugyanekkor nemcsak tulajdonosi szinten történt változás a cég életében, de az irányításban is személycsere történt. A több Mészáros-cég vezetésében is szerepet vállaló Gombai Gabriella helyére maga Mészáros Lőrinc ült be.

A lap feleleveníti: bár ez az első közös cége a párosnak, valójában már korábban elindult Várkonyi Andrea az üzletasszonyi lét irányába. Egyrészt 2017 óta résztulajdonos a családi cégben, a szegedi székhelyű Medigast Diagnosztikus, Megelőző, Terápiás, Egészségügyi Kft-ben. Másrészt 2020 szeptemberében – már azt követően, hogy nyilvánosságra került kapcsolata Mészáros Lőrinccel – 10 millió forint törzstőkével megalapította a Whitedog Media Kft.-t, mely főtevékenységként reklámügynöki tevékenységgel foglalkozik.

A társaság székhelye pár hét után egy Mészáros Lőrinchez köthető Andrássy úti palota lett, majd a Mészáros Csoport a Whitedog Media Kft.-re bízta a társadalmi felelősségvállalási programjának marketingfeladatait. Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Várkonyi reklámügynöksége négy hónap alatt 127 millió forint nettó árbevételt és 52,8 millió forint tiszta nyereséget ért el. Ebből osztalékra is futotta: Várkonyi Andreának 35,25 millió forint, üzlettársának pedig 11,75 millió.