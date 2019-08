Fennakadás volt az Otthon Melege programnál

Akár 750 ezres támogatás is elnyerhető konvektorcsere-programban

Olvasónk családtagja év elején pályázott hűtőgépcserére az Otthon Melege programban, és mivel augusztus 31-én lejár az elnyert 25 ezer forint támogatás beváltási határideje, hétfőn felutaztak vidékről Budapestre, hogy megvásárolják a kiválasztott készüléket az Extreme Digital üzletében, mert ott volt a legkedvezőbb az ára. Online nem lehet intézni a pályázati vásárlásokat, mindenképpen személyesen kell elmenni, ezért olvasónk szabadságot vett ki. Előzetesen telefonon egyeztetett, hogy ne érje meglepetés, azonban így sem tudta kivédeni. Az üzletben közölték vele, hogy nem tud vásárolni, mert országosan leállt az Otthon Melege rendszere.

Az Extreme Digital úgy tájékoztatott minket, hogy hétfőn valóban lehetetlen volt belépni a programot kezelő Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet (NFSI) rendszerébe, ahol regisztrálni kell a vásárlásokat, a pályázatok beváltását. A hiba országos volt, az összes kereskedőt érintette, így pályázat beváltására sehol sem volt lehetőség, csak kedden délelőtt fél tíz körül állt helyre a rendszer. Hozzátették, bíznak benne, hogy nem lesz a további hasonló fennakadás, és a beváltásnál működni fog a minisztérium honlapja.

Nem az Otthon Melege Programnál volt hiba

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium válasza szerint az átmeneti leállás nem az Otthon Melege Program pályázatkezelői rendszerét, hanem az országos ügyfélkapus azonosítási rendszert érintette. A problémát már elhárították, az oldal akadálytalanul használható, és a beváltások így ismét zökkenőmentesek – biztosítottak.

Megerősítették ők is, hogy online beváltásra nincs lehetőség, mivel a kereskedő képviselőjének a vásárlás során be kell azonosítania a kedvezményezettet. Így a vásárláshoz a korábbi évekhez hasonlóan idén is személyesen kell felkeresni az üzletet, ezzel zárható ki a támogatás jogosulatlan igénybevétele.

A Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint a támogatás felhasználására a Támogatói Okirat kézhezvételét követően 150 nap áll rendelkezésére, amely külön kérelem benyújtása nélkül legfeljebb 90 nappal hosszabbítható. Aki még az összesen 240 napon belül sem váltotta be a támogatást, annak az ITM javasolja, mielőbb vegye fel a kapcsolatot a pályázatkezelési feladatokat ellátó NFSI Nonprofit Kft.-vel, amely egyedi kérelem alapján lehetővé teheti a felhasználást.

Kiemelt kép: iStockphoto