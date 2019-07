Megoldódott az adókártyapara a babaváró hitelnél

Olvasónk szeretne babaváró hitelt felvenni, sürgeti az idő, mivel július 10-én megy be a kórházba szülni. A hitelkérelem benyújtásához pedig személyesen neki is be kellene menni a bankhoz. Szerette volna a procedúrát még szülés előtt elintézni, mert egy újszölettel nem éppen idális bankba mászkálni. Hiába július 31-ig adhatnák be a bankhoz a babaváró igénylést, neki ennél sürgősebb a dolog.

A kismama csütörtökön reggel jelezte, hogy gondja akadt az adókártya miatt. Házasságkötése után megváltozott a neve, ezért lecserélte az iratait, köztük az adókártyáját is, de az az eltelt hónapok alatt sem érkezett meg neki. Nem csoda, írtunk róla, hogy fél éve fennakadás van az adóigazolványok kiadásánál. Bár ezt a NAV cáfolta.

Ahogy mások, olvasónk is kapott az adókártya helyett egy papír alapú NAV-igazolást, de azt az OTP nem fogadta el.

Egy babavárós Facebook-csoportban többen is jelezték a problémát, nem egyedi esetről volt szó. Információink szerint az OTP-nél belső körlevelet adtak ki, hogy csak az adókártyát lehet elfogadni, a helyette kiadott papír igazolást nem. Csütörtök délután viszont olvasónk már úgy tudta, mégis elfogadják azt is a banknál.

A Facebook-oldal hitelszakértője, Valkó András megkeresésünkre elmondta, csütörtökön egyeztettek a NAV illetékes osztályvezetőjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy az általuk kiállított igazolás hiteles okmány, amíg nem érkezik meg a kártya formátumú igazolvány. Ezt jelezték az illetékes banknak is. Röviddel ezután kaptak a banktól egy rövid értesítést, miszerint elfogadják az ideiglenes igazolást is. Valkó András kérdésünkre azt is elmondta, tudomásuk szerint a többi pénzintézetnél nem volt ilyen probléma, máshol elfogadták eddig is az ideiglenes adókártyaként szolgáló igazolást.

Csütörtök késő délután a NAV kiadott egy közleményt is, ezzel a szöveggel:

Az adóazonosító jelről szóló igazolás minden esetben helyettesíti az adókártyát Adóazonosító jelről szóló igazolást állít ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azoknak, akik adókártyájuk megrongálódása vagy elvesztése, illetve névváltozás miatt új kártyát igényelnek. Ideiglenes adóigazolványt adateltérés esetén kaphatnak az ügyfelek. Ezek a közokiratok az egyes eljárásokban (például hitelfelvételnél) mindaddig hatósági bizonyítványként, illetve hatósági igazolványként helyettesítik az új adókártyát, amíg az meg nem érkezik a kérelmező részére.

Reggel érdeklődtünk a minisztériumoknál is, de válasz nem érkezett. Kértük a bankot is, erősítse meg, hogy már elfogadják az ideiglenes adóigazolványt is. Az OTP válaszában azt írta, a vonatkozó jogszabály alapján nem fogadták el korábban a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított papír alapú igazolást.

Nem az OTP védelmében írjuk, de a jogszabály szerint az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal kell igazolni. Az ideiglenes adóigazolványt nem említi a kormányrendelet, mint lehetséges igazolási módot.

Az OTP megerősítette, mivel időközben a NAV kiadott egy állásfoglalást, amely szerint elfogadható a papír alapú igazolás is az adóazonosító jelről, így azt már ők is elfogadják.

A NAV-ot is kérdeztük, többek között arról, mikor tudnak újra kiadni az adóigazolványokat, de erre nem reagáltak.