16 ezer tonna hamis élelmiszert foglaltak le az Interpol akciójában

A magyar hatóságok is részt vettek benne.

Magyarország is részt vett az Interpol és az Europol nemzetközi akciójában, amelynek során több mint 117 millió dollár értékben foglaltak le veszélyes élelmiszereket – számol be honlapján az Interpol. Az Opson VIII elnevezésű műveletben 78 országban ellenőrizték az árukat a boltokban, a piacokon és szállítás közben.

Több mint 18,7 millió hamis árucikk, 16 ezer tonna élelmiszer, 33 millió liter lefoglalásáról adtak hírt. A zimbabwei hatóságok például csaknem 14 ezer liter eladásra szánt üdítőitalt találtak, amely nagy mennyiségben tartalmazta egy erekciós problémákra szolgáló gyógyszer hatóanyagát, ami a gyanútlan fogyasztók számára életveszélyes lehet.

Az egyik legnagyobb problémát most is a hamisított alkoholtermékek jelentették: Oroszországban a rendőrség zárt be egy vodkagyárat, ahol 4200 liter hamisított szeszt és hatezer üres üveget foglaltak le. Dél-Afrikában három személyt tartóztattak le, akik exportra szánt alkoholt csomagoltak újra és adtak el belföldön, az adófizetést megkerülve. Eritreában hírszerzési értesülések segítettek hamis mézt gyártó üzemek bezárásához.

Idén először azokra az élelmiszerekre is lecsaptak, amelyekről hamisan állították, hogy organikusak, hogy magasabb áron adhassák el, miközben a követelményeknek nem felelnek meg.

Paul Stanfield, az Interpol szervezett bűnözés elleni fellépésért felelős igazgatója azt mondta, a hamisított és rossz minőségű élelmiszerek világszerte megtalálhatóak a boltok polcain, az online kereskedelem pedig fokozza a fenyegetést. Jari Liukku, az Europol szervezett bűnözés elleni központjának vezetője pedig arról beszélt, hogy az élelmiszerhamisítás a legjobb esetben a fogyasztók megtévesztéséről szól, akik nem azt kapják, amiért fizettek, de a legrosszabb esetben súlyos egészségügyi következménye is lehet.