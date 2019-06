Újdonság: videóbankon keresztül is lehet már állampapírt venni

Magyarországon elsőként elindult a VideóBankos állampapír-értékesítés, adta hírül a GRÁNIT Bank. Android okostelefonon és számítógépen, díjmentesen, pár perc alatt lehet náluk lakossági állampapírt vásárolni, utazás és sorban állás nélkül, kényelmesen akár a fotelből is. Június 19-e óta Magyar Állampapír Pluszt (MÁP+) is lehet így venni náluk, valamint a továbbra is rendkívül népszerű Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) új sorozatait, és Egyéves Magyar Állampapírt szintén.

A videóbankos vásárlásnál – egyedülálló újdonságként – az állampapír jegyzése az értékpapírszámla nyitással egybekötve, bárhonnan, akár otthonról is lebonyolítható. Az állampapír letéti őrzése díjmentes, illetve az értékpapírszámla vezetésért sem kell díjat fizetniük az ügyfeleknek a banknál 2019. június 11-e óta.

Úgy tűnik, a videóbank igen népszerű, legalábbis erről számolt be a bank Treasury üzletágának vezetője, Bede Zoltán. Az elmúlt időszakban több ezren nyitottak lakossági folyószámlát ezen keresztül, ezért is döntöttek úgy, hogy lehetővé teszik az állampapír-vásárlást is a videóbankon keresztül.

Ahhoz, hogy valaki a videóbankban vásároljon állampapírt csak a személyes igazoló okmányait, illetve az adókártyáját kell előkészítenie, és a beszélgetés befejezéseként az elkészült szerződéseket azonnal meg is kapja. Az értékpapírszámla nyitásával összekapcsolt állampapír-vásárláshoz az Android okoseszközökre már telepített VideóBank applikációt frissíteni kell, aki pedig most szeretné kipróbálni a Google Playből letöltheti az alkalmazás új verzióját.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs