Online jelenlét nélkül a Dallamos Villamos sem tudja beteljesíteni kultúrmisszióját

Már kilenc éve, hogy először elindult Budapesten a Dallamos Villamos elnevezésű kultúrmisszió, ami abban öltött testet, hogy sárga villamosokra felültek ismert vagy kevésbé ismert zenekarok, ők elkezdtek zenélni, az utasok ezt pedig nagyon szerették. Négy éve került a Zeneszöveg.hu Kft. égisze alá a kezdeményezés, most pedig különdíjat is kaptak a UPC Magyarország Nagy Tuning Show-ján – merthogy társadalmi szempontból is fontos egy ilyen sárga villamos.

A Dallamos Villamos elnevezésű kultúrprojekt először kilenc évvel ezelőtt gördült ki a budapesti sínekre, mint a Presser Gábor által megálmodott magyar dal napjának előfutára, ezzel is népszerűsítve a zenés rendezvényt. Idővel megszűnt a kezdeményezés, így a Dallamos Villamos ötlete hivatalosan is a 2011-től már a Presser-ötlet társszervezőjeként tevékenykedő Zeneszöveg.hu Kft.-hez került. Utóbbiak nem szerették volna, hogy a rendezvény megszűnésével a villamost is parkolópályára állítsák, ezért 2015 óta önerőből adnak lehetőséget kisebb zenekaroknak, hogy a sárga színű sokkerekűre felléphessenek – utóbbit inkább zenei szempontból kell érteni.

Koczka Borbála, a Zeneszöveg.hu Kft. operatív vezetője úgy fogalmaz, szerinte kakukktojásként lettek díjazottak a UPC Magyarország jóvoltából megrendezett Nagy Tuning Show-n, hiszen a Dallamos Villamos nem bizniszmodellként volt jelen, hanem egy kiemelt, innovatív rendezvényként, aminek az online jelenléte erősítésére szorul:

Az volt a fő célunk, hogy amennyiben bekerülünk a díjazottak közé, akkor létrehozunk egy online „megállót” is a Dallamos Villamosnak, ahol nem a Zeneszöveg.hu Kft. egyik kiemelt eseményeként lenne jelen a digitális térben a rendezvény, hanem kaphatna egy teljesen önálló közeget

– fogalmaz Koczka, aki szerint a Zeneszöveg.hu online jelenléte rendkívül erős – elég rápillantani közel 50 ezer feliratkozót számláló YouTube-csatornájukra -, de az specifikusan inkább a dalszövegekre koncentrál, az általuk szervezett események – amilyen a Villamos-projekt is – csak időszakosan vannak kommunikálva. Ugyanakkor saját weboldallal, külön Facebook- és Instagram-fiókkal komoly eléréseket lehetne produkálni országosan is, így a projekt nem pusztán időközönként bukkanna fel az online térben, hanem markáns növekedésnek indulhatna ismertsége is. A digitalizáció fontosságával a cég tisztában van, hiszen itthon elsők között ismerték fel, hogy például egy dalszöveg-gyűjtő adatbázis mennyire hasznos lehet az internet népének – gondoljunk csak bele, hányszor fordult már elő velünk is, hogy egy adott sláger pontos dalszövegét esélytelenül idéztük fel magunkban újra és újra, többek között ennek megoldására is remek volt a weboldal indítása sok évvel ezelőtt.

Később már a legnagyobb videómegosztóra is betörtek, komoly nézettségi mutatókkal, aminek köszönhetően a Zeneszöveg.hu látogatottsága is magas számokat produkál. Ám a zenés villamos ott sem központi elemként helyezkedett el idáig, mert főként dalszövegek és zenészekkel készült beszélgetések ölelik körül a csatornát.

A Dallamos Villamos „önállósítását” viszont két szempontból tartják elengedhetetlennek. Ahogy az operatív vezető is mondja:

“A díjazás előtt is gondoltunk már arra, hogy erősítjük a rendezvény online jelenlétét. Minden évben készülnek remek fotósorozatok a villamos vonalán, létezik saját kiadványunk, egy zeneszöveg kiskönyv, amit a helyszínen ki szoktunk osztani. Ezekben megtalálható a fellépők névsora, dalszövegek az együtt történő énekléshez, mindez pedig nyomtatásban is 5000 példányszám felett szokott elfogyni. Viszont fontos lenne a neten is elérhetővé tenni, hogy a villamosra felpattanók tudják, mire számíthassanak. Ezzel párhuzamosan egyszerűen muszáj kőkeményen jelen lenni a közösségi médiában: a zene mindenkihez szól, a kultúrmissziónk fő részét pedig az is képezi, hogy a fiatalokkal megszerettessük a magyar zenét, őket pedig nem feltétlenül kiosztott füzetecskékkel fogjuk megragadni – hanem mondjuk, az Instagramon.”

Ahogy Koczka meséli, a Dallamos Villamos eddigi rendezvényeit egyre erőteljesebben próbálták digitalizálni, azaz a sárga járművön fellépő zenekarok kiskoncertjeiről hangulatvideókat készítettek, élő bejelentkezésekkel színesítették az online megjelenést. Természetesen a hagyományos médiumokban való láthatóság is fontos, tekintve, hogy mindegyik korosztályt szeretné megcélozni a Kft. Minden évben bekerülnek a híradóba, azonban most egy másfajta piaci trend éli aranykorát, ami miatt a közösségi média platformjait kell meghódítani. Ebbe a vonalba jól illeszkedett az ötlet, hogy a zenekarok is az Instagramon promotálták a rendezvényt az erre kitalált hashtagekkel ellátva, ami kiválóan működött, mint megtudtuk, hiszen annyira jó volt a netes hívószó, hogy ezek a posztok főként a fiatalokat érték el a nevesített platformokon.

Teljesen egyértelmű, hogy 2019-ben az Instagram lehet az egyik legegyszerűbben járható út a fejlődésre, terjeszkedésre éhes cégeknek, mert kivételesen jó eléréseket lehet vele produkálni, akár célzott közönséghez való eljutással. Így a Dallamos Villamos esetében is fontos megjegyezni: ha minél szélesebb körben szeretnék terjeszteni a fiatalok felé is kultúrmissziójukat, úgy az Instagram kihagyhatatlannak bizonyul. Nem véletlen például, hogy hazánk legsikeresebb internetes tartalomgyártói, az influenszerek is itt a legaktívabbak: míg a YouTube egy remek platform az önkifejezésre, addig az Instagram egy tökéletes hirdetőtábla, és gyakran jobb számokat is képes produkálni.

A UPC nemrég végzett kutatása azt mutatta ki:

a felhasználók 80%-a elvárja az erős online jelenlétet a cégektől, viszont a hazai kis- és középvállalkozások mindössze egyharmada mondja azt, hogy magas szinten képes ennek a kritériumnak megfelelni.

Ezt kívánja fejleszteni a Zeneszöveg.hu Kft. is a Dallamos Villamos kapcsán, a UPC-különdíjas ötletben például az is szerepel, hogy élő közvetítéssel fogják a rendezvényt az interneten elérhetővé tenni, így aki épp nem fér fel a villamosra, még nyugodtan élvezheti a fellépők zenei teljesítményeit. A közvetítés, más néven streamelés ismételten hasznos és népszerű formátum a netes közegben, elég ránézni az itthon őrült népszerűséggel működő Twitch nevű platformra, ami konkrétan az élő közvetítésekre lett kitalálva, csak ott épp videojátékokkal adják el a fiataloknak a tartalmat – ám a mechanika mindkét esetben hasonló: az élő közvetítésnek mindig különleges varázsa van, hiszen nem lehet vissza- és előre tekerni, emiatt abban a pillanatban tudunk az árral sodródni, így folyamatosan fenntartva az érdeklődést.

A Dallamos Villamos csapata tehát ezen digitális segítségekkel próbálja megvetni a lábát – vagy kerekét – az online térben, főként azért is, mert ahogy sok más rendezvény gördülékeny lezajlását, úgy ezt is nehezíti a szponzorkeresés. A kultúrprojekttel persze mindig pályáznak különböző támogatásokra, de idén még nem írtak ki ilyen jellegűt, így abban is bíznak a szervezők, hogy az erőteljes online jelenléttel a zenés villamost is könnyebben „örökbe tudnák fogadni” a támogatók, merthogy ebben az évben még nem találtak fő szponzorra.

