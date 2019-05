Néhány éve még nem is léteztek, ma megkönnyítik a cégek dolgát

Sokan félnek a digitalizáció okozta változásoktól, pedig sokkal inkább alakít át és teremt újat, mint amennyire eltünteti a régit. Ma olyan munkákat végzünk olyan eszközökkel, amelyekről évekkel ezelőtt nem is hallottunk.

Sok félelem övezi a digitalizációt a munka világában, és nagyon sok szempontból jogtalanul. A digitalizáció valóban megváltoztatja a munkaerőpiac jó részét, de jellemzően nem megszüntet, hanem jelentősen átalakít munkákat és munkahelyeket.

Rengeteg olyan munka létezik például, amelyek öt, vagy tíz éve egyáltalán nem léteztek, és a korábban létező munkákat is olyan eszközökkel végezzük, amelyekről évekkel ezelőtt még csak nem is hallottunk.

Most olyan munkahelyeket, munkatípusokat és munkahelyi körülményeket gyűjtöttünk össze, amelyekről tíz éve még csak nem is tudott az emberiség, miközben mostanra annak jelentős részének ad munkát.

Munkaszervezés

A modern kor egyik legnagyobb fejleménye, hogy a kis cégek is sokkal jobban tudnak teljesíteni, ha a munkájukat jól megszervezik. Korábban a professzionális HR- és munkaszervezési rendszerek leginkább a nagyobb, tőkeerős cégeknek álltak rendelkezésére, mert egy jól kidolgozott és ellenőrzött rendszer sok pénzbe került, és több ember is kellett hozzá. De az utóbbi pár évben szinte teljesen átvették ezt a szerepet a kis online munkaszervező oldalak, mint például a Trello. Ezekkel projektalapon, online szervezhető a munka, és a programhoz mindenki hozzáfér, ráadásul sok esetben még ingyenesek is. Így a legkisebb cégek is sokkal jobban meg tudják szervezni a saját munkájukat.

Online hirdetések

Néhány évvel, vagy akár egy évtizeddel ezelőtt csak olyan cégek tudtak hatékonyan hirdetni, akiknek kifejezetten komoly sales- és marketingapparátusuk volt. Ez mostanra teljesen megváltozott, már nem kell minden cégnek saját salesház ahhoz, hogy könnyedén tudjanak hirdetni. Nem véletlen, hogy a hirdetési piac nagy részét átvette a Google és a Facebook, hiszen ezeken a platformokon egyszerűen és bárki számára hozzáférhetően tudnak hirdetni a kisebb cégek is. A kisvállalkozások számára valószínűleg az igazi kincs az Instagram, ahol szintén borzasztó egyszerű hirdetni, de itt könnyedén lehet termékeket is árulni, akár szponzorált hirdetések formájában is.

Számlázás

Néhány évvel ezelőtt, ha egy cég flottul szerette volna intézni a számlaügyeit, komoly szervezetet kellett fenntartania az adóbevallások menedzselésére. Ezt a terhet mostanra részben leemelte a vállukról az internet, hiszen egyre több kifejezetten jó online adóbevallási rendszer létezik. Ezeket gyorsan és könnyedén lehet az interneten keresztül használni, és a további előnyök közé tartozik, hogy nem kell egy komplett munkatársat felvenni arra, hogy folyamatosan a postára szaladjon a kiküldött számlákkal.

Chatbot

Az ügyfélszolgálat kérdését is sokkal könnyebb lerendezni a kisebb cégek számára, mint néhány éve. Korábban több munkavállalót kellett teljes állásban alkalmazni arra, hogy válaszoljon a vásárlók kérdéseire. Ennek mostanra vége, hiszen az olcsón hozzáférhető csetbotok a kérdések nagy részére könnyedén tudnak válaszolni, és csak a különösen bonyolult esetekben van szükség emberi beavatkozásra.