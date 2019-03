Targoncásháború: a Sparnak és a szakszervezetnek is igaza lehet

Precedensper kerekedhet a Spar targoncásainak bérügyéből. Sokak fizetését befolyásolhatja majd, hogyan értelmezi a bíróság a Munka Törvénykönyvét.

A Munka Törvénykönyve alapján mindkét félnek igaza lehet, a Sparnak és a kisebbik szakszervezetnek is

– értelmezte megkeresésünkre a Sparnál jelen lévő nagyobbik szakszervezet, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke a targoncásbérezés miatt elmérgesedett helyzetet. Karsai Zoltán szerint egyáltalán nem egyértelmű, hogy elfogadhatatlan-e a multi áruházlánc bérezései gyakorlata, vagy hogy a szakszervezet követelése ne lenne jogos.

A multilánc ugye azt állítja, hogy megadta a kötelező minimumot az üllői telephelyen az OKJ-s végzettséghez kötött targoncásoknak, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) pedig azt, hogy nem. Csakhogy nem egy nyelvet beszélnek. És az a helyzet, hogy mindkettejük állítása helytálló lehet a Munka Törvénykönyve alapján.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete az alapbér oldaláról közelít: az a szabály, hogy a szakképzettséget igénylő munkakörökben meg kell adni a bérminimumot. Karsai Zoltán egészen biztos abban, hogy a KDFSZ kezében van olyan munkaszerződés, ami alapján elindították az eljárásokat, illetve állítják, hogy az üllői raktárbázison a targoncások nem kapták meg a nekik járó szakmai bérminimumot, mint alapbért. Tehát igazuk lehet abban, amit állítanak.

De ugyanígy igaza lehet az áruházláncnak is, ugyanis a Munka Törvénykönyve megengedi azt is, hogy az időbér és a teljesítménybér együtt tegye ki a szakmai bérminimumot. Erre utalt egyébként a Spar kommunikációs igazgatója, Maczelka Márk is.

A Munka Törvénykönyve vonatkozó része:

136. § (1) Alapbérként legalább a 153. § (1) bekezdése szerinti munkabért kell meghatározni. (2) Az alapbért időbérben kell megállapítani. (3) * A havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. 137. § (1) A munkáltató a munkabért teljesítménybérként vagy idő- és teljesítménybér összekapcsolásával is megállapíthatja.

Karsai Zoltán amúgy megnézte, hogy a KASZ üllői telephelyén két targoncás tagjuk dolgozik, az ő bérük (ami alapján az egy százalékos szakszervezeti tagdíjat levonják tőlük) bruttó 370, illetve 400 ezer forint felett volt tavaly. Ami nem az alapbér, de bőven több, mint a bérminimum.

A bíróságnak tehát azt kell majd eldöntenie, hogy mit kell ilyen esetben figyelembe venni.

Az időbért (alapbért) önmagában?

A KDFSZ vezetője Bubenkó Csaba azt mondta, az esetek nagy többségében 150 ezer forint körüli volt az alapbér. Vagyis kevesebb, mint a tavalyi 180 500 forintos bérminimum.

Az időbért és a teljesítménybért együtt?

Az említett két targoncásnál az bőven fedezi a szakmai bérminimumot, sőt annak dupláját is meghaladja.

Érdekes ítéletet várunk a Spar-KDFSZ ügyben, kíváncsiak vagyunk rá, hogy melyik fél érvelését fogadja majd el a bíróság – mondta Karsai Zoltán. Más cégeknél, ahol hasonló a helyzet, szintén érdemes lesz majd figyelni erre az ítéletre.

