Tovább terjeszkedik a LOT légitársaság Magyarországon

Jövő februárban már a LOT lengyel nemzeti légitársaság is indít járatokat Budapestről Londonba – írja a hvg.hu, de ezen kívül újabb budapesti járatok indítását is tervezik.

A hírportál Rafal Milczarski vezérigazgatóval készített rövid interjút, amelyben elmondta, hogy

Milczarski kijelentette: nagyon komolyan veszik a magyar piacot és a budapesti terjeszkedés a LOT stratégiájának a része.

[R]emélem, ahogy növeljük a magyarországi jelenlétünket és alkalmazunk egyre több magyar munkatársat, úgy válhatunk egyre inkább Magyarországon is nemzeti légitársasággá. A LOT már hetven magyarul beszélő légiutas-kísérőt alkalmaz, és vannak magyar pilótáink is.

A lengyel nemzeti légitársaságnál 2013 és 2015 között komoly átszervezéseket kellett végrehajtani, például csökkentették a jövedelmeket.

Tényleg kemény lépésekre volt szükség ahhoz, hogy megmenthessük a céget, s jól jött az államtól kapott 150 millió eurónyi pénz is. (…) Úgy döntöttünk, aktívak leszünk és keressük az üzleti lehetőségeket, és most is ezt tesszük. Annak ellenére, hogy a kormány a tulajdonos, jó üzleti döntések születnek, részben azért is, mert korábban a miniszterelnök is üzletember volt.