Így szorultak ki a kormánykritikus előadók a zenei kínálatból – a Petőfi Rádió fénykora és bukása

Heaven Street Seven, Péterfy Bori & Love Band, Ivan and the Parazol, Kaukázus, Neo, Kispál és a Borz, Amber Smith, Yonderboi – néhány név a magyar alter fénykorából, akiknek a dalai felcsendültek a Petőfi Rádión az adó 2007-es arculatváltása után. A magyar könnyűzene undergroundja átszivárgott a fősodorba, és megannyi tehetséges, korábban csak egy szűkebb réteg által hallgatott előadót ismerhetett meg az ország.

Szép lassan azonban elhalványult az a Petőfi, ami a kétezres évek vége után oly nagy népszerűségnek örvendett. Az alternatív könnyűzene helyét újra átvette a fősodor, a Petőfi munkatársai pedig sorra távoztak a rádiótól. De miért történt mindez, és hogyan élték meg ezt azok, akik kiszorultak a kínálatból, illetve egy szeretett munkahelynek intettek búcsút? Miként lehetséges, hogy épp azokat a populáris hazai előadókat mellőzte a Petőfi, akik vállaltan kormánykritikus álláspontot képviselnek?

Ezek a kérdések nagyon is aktuálisak: alig néhány nappal a választás után a rádió munkatársai bejelentették, hogy innentől szélesítik a palettát, és nyitnak az eddig elhanyagolt zenészek felé.

Az adó volt zenei szerkesztője, Borcsik Attila, alias Dj Izil, valamint az Ivan & The Parazol frontembere, Vitáris Iván és Péterfy Bori mesélt lapunknak arról, mit is jelentett a Petőfi Rádió 2007 után a magyar könnyűzenének.