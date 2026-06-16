Kulka, Kepes, Mácsai, Enyedi – Nagy Ervin felsorolta, kik voltak tiltólistán a közmédiában

Első parlamenti felszólalását Nagy Ervin azoknak az alkotóknak a felsorolásával kezdte, akik szerinte „egytől-egyig letettek valamit az asztalra, és mégis politikai okokból tiltólistára tette őket a közmédia”.

Bródy János, Dés László, Zacher Gábor, Vámos Miklós, Falusi Mariann, Sugár Bertalan, Fluor Tomi, Enyedi Ildikó, Nemes Jeles László, Hegyi Barbara, Zorán, Hajós András, Kepes András, Kern András, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Koltai Róbert, Kováts Adél, Mácsai Pál, Kerekes Éva, Kulka János, Csákányi Eszter, Jordán Tamás, Grecsó Krisztián, Szabó Kimmel Tamás.

Ezzel le is járt kétperces időkerete, de később aztán kapott még egy lehetőséget a felszólalásra, abban kifejtette, hogy az előző rendszer feketelistát működtetett: „Maguknak teljesen mindegy, hogy milyen értéket képviselnek, maguk legalizálják a középszert, politikai alapon tisztogató akciókat csinálnak”.

Azt ígérte, hogy a Tisza-kormány visszahozza majd a művészetiszínvonal-alapú látásmódot a közmédiába.

Minket nem fog érdekelni, hogy Eperjes Károly kit puszilgat otthon és ki miatt imádkozik. Le fog menni az Indián tél, le fog menni a Meteo

– mondta.

Hozzátette: azért lett politikus, hogy ezeket a neveket itt felolvashassa és megköszönhesse ezeknek az embereknek, hogy volt civil kurázsijuk, kiálltak különböző ügyek, például a tanárok vagy Iványi Gábor mellett.

Olyan emberek voltak, akik nem adták el magukat, és ezért büntetést kaptak maguktól. Innen is köszönöm a munkájukat, maguknak meg csak annyit mondanék, hogy szégyelljék ezért magukat.

Második felszólalása itt látható: