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Élet-Stílus

Molnár Áron Gulyásnak: Gratulálok, Gergő! Sokáig bírtad gerinc nélkül, talpon

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 14. 14:18
RTL

Gulyás Gergely hétfő délután, az Országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetével egy időben, sajtótájékoztatón jelentette be nyilvánosan, hogy lemond a frakcióvezetői megbízatásáról, amit a választási vereség után eleve csak egy évre vállalt. Gulyás az Alaptörvény-módosítással indokolta a döntését, azt hangoztatva:

A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő választáson.

Fideszes képviselők elmondása szerint – nemcsak Havasi Bertalan kommunikációs igazgatót, hanem – őket is váratlanul érte, amikor Gulyás néhány órával korábban, a zárt ülésen közölte döntését.

Molnár Áron is reagált

A színész-aktivista a tőle megszokott gyorsasággal reagált Gulyás lemondására:

Soha nem felejtem el Gulyásnak azt az embertelen és gerinctelen kommunikációt, ahogy a Szőlő utcai gyerekekről és a Fóti Gyermekotthon lakóiról nyilatkozott. Ahogy kriminalizálta és dehumanizálta őket. Gerinctelen szavak és gondolatok, egy bukott rendszer szolgálatába állítva. Gratulálok, Gergő! Sokáig bírtad gerinc nélkül, talpon

– fogalmazott egy mém kíséretében.

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