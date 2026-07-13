Puzsér Gulyás lemondásáról: Nyilvánvaló, hogy a távozását nem Orbán határozta el

Olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a tiszás többség, amelynek tartalma külön-külön is durva határátlépés, együtt pedig példátlan – mondta Gulyás Gergely hétfő délután az Országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetével egy időben megtartott sajtótájékoztatóján.

A Fidesz frakcióvezetője a mandátumkorlátozásról azt mondta:

Ez azt jelenti, hogy mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, amelyből az ellenzéki pártfrakciók mindegyikének legalább fele ki van zárva.

Gulyás azt mondta, a Fidesz-frakció azzal tiltakozik ez ellen, hogy nem vesz részt a parlament mai ülésén. A frakció meg fogja koszorúzni Antall József sírját. A Fidesz-frakcióvezető az alaptörvény-módosítás részeként példátlannak minősítette az államelnök leváltását és „azt az erőszakos hozzáállást, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk”. Távolmaradásukkal – mint mondta – ez ellen tiltakoznak.

Gulyás Gergely egyúttal lemondott a frakcióvezetői tisztségéről.

Puzsér Róbert úgy reagált erre Facebook-posztjában:

Gulyás Gergely bejelentette lemondását a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, amit azzal indokolt, hogy egy perccel sem lehet tovább frakcióvezető az, aki négy év múlva nem vehet fel képviselői mandátumot. Nem értem: miért ne lehetne? Azért, mert Gulyásnak nem jutott jobb kifogás az eszébe? Hát országgyűlési képviselő ugyan miként lehet az, akit az állampolgárok négy év múlva nem választhatnak újra? Tán csak nem úgy, hogy a képviselői fizetés azért jól jön Gulyás Gergelynek?

A kritikus hozzáteszi:

Aligha titok bárki előtt is, hogy Gulyás azért lett frakcióvezető, mert Orbán Viktor erre utasította. Még a vak is látta az elmúlt hónapokban, hogy Gulyás Gergelynek nagyon terhes ez a pozíció, az a tény pedig, hogy ennyire nyíltan szembeszegül Orbán akaratával, a pártelnök végzetes meggyengülésének jele. A Fidesznek melyik politikusa merészelte az elmúlt húsz év bármelyik pillanatában visszautasítani azt a feladatot, amit Orbán Viktor ráosztott? Akkor vettek fel akármilyen mandátumot, és akkor mondtak le arról, amikor uruk és parancsolójuk így rendelkezett. Ugyan kinek van fantáziája ahhoz, hogy Orbán májusban megbízza Gulyást, júliusban meg lemondatja azért, mert négy év múlva nem lehet képviselő? Ugyan kit lehet ezzel a filléres magyarázattal megetetni? Nyilvánvaló, hogy Gulyás Gergely távozását nem Orbán határozta el, mert már nincs hatalma a Fidesz frakcióvezetőjének a személyéről dönteni. Gulyás utódjának kiléte annak függvénye lesz, hogy az ellenzéki frakció melyik tagjának van ambíciója ehhez a dicstelen szerephez, illetve hogy melyiküket van még ereje Orbán Viktornak utasítani. Az elbomlás ténye a Napnál világosabb, a következő hónapokban a fideszes politikai tömb rohamos széthullása várható.