Egy orosz nő reszelővel élesítette a fogait, majd leharapta hűtlen férje nemi szervét

Egy év után sincs erekciója annak a moszkvai férfinak, akinek a felesége leharapta a nemi szervét. A brutális összetűzést féltékenység váltotta ki – a lenta.ru egy Telegram-csatornára hivatkozva azt írja, a feleség felfedezte, hogy romantikus üzenetváltás alakult ki a férje és egy nő között.

A life.ru cikke szerint az eset az otthonukban történt, egy közös vacsora után. A férfi a fájdalom okozta sokk miatt elvesztette az eszméletét, a mentőket pedig maga a támadó hívta ki. Az esetről Artur Valvacsov urológus számolt be a közösségi médiában.

A férjet kórházba szállították, a sérült szervet sóoldatba helyezték, majd sebészi úton visszavarták. Az urológus elmondta, hogy a páciens természetes erekciója egy év elteltével sem állt helyre.

A kihallgatás során a moszkvai nő beismerte, hogy reszelővel élesítette a fogait a támadás előtt. A nőt letartóztatták, öt évnyi börtönbüntetésre ítélték.